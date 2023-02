El mediapunta de la SD Ponferradina Dani Ojeda (Las Palmas de Gran Canaria, 28 años) se cruza este domingo por octava ocasión con la UD Las Palmas y solo ha logrado sumar una victoria cuando militaba en el CD Leganés. Con cuatro dianas, no entiende las dudas sobre la aportación ofensiva de Viera, que también suma cuatro goles tras 28 jornadas. Viene a por todas, consciente de la importancia del partido del domingo (17.30 horas, LaLiga TV) para escapar del abismo del descenso. Si marca en el 95', claro que lo festejará. "Estará mi familia y amigos, lo celebraré con la normalidad que requiere la situación". Termina contrato en junio.

Un pulso sin romanticismos. A su Ponferradina solo le vale ganar para escapar del descenso y la UD, por su parte, carece de margen de error en su cruzada por el ascenso directo. Diplomacias, las justas.

Siempre es especial ir a jugar a tu casa, al Estadio de Gran Canaria, pero evidentemente las circunstancias de este año son diferentes. Hemos cortado la racha de goles en contra, así como de derrotas que nos estaban lastrando y ahora acumulamos varios empates. Necesitamos sumar de tres para salir de abajo.

La temporada pasada acariciaron el 'playoff' con Bolo. En la actual, cambio de entrenador -adiós a Gomes y llegó Gallego- y salvo las dos victorias iniciales, cuatro triunfos en 26 jornadas. ¿A qué factores achaca este campaña tan convulsa y carente de alegrías?

La temporada arrancó mal, salvo los dos partidos, ante Cartagena e Ibiza. Con el míster [Gomes], no se logró que cuajase su idea táctica, y arrastramos una dinámica mala de resultados. No supimos darle la vuelta. Ahora con Gallego se trabaja de otra manera y hemos cortado la sangría de tantos encajados. Eso nos penalizó muchísimo. Sin embargo, ahora se compite de forma diferente. Ir a remolque desde el inicio es difícil de revertir, pero estamos en ello. Tratamos de concluir esta temporada de la mejor manera posible, que es logrando la permanencia. Ponemos todos los esfuerzos en mantener la categoría.

¿Dónde reside el punto débil de la UD?

La UD Las Palmas es un auténtico equipazo y hacen muchas cosas bien. Todo lo incómodo que podamos hacerle el partido para que no puedan combinar y así no hacer el juego que les gusta, allanará el camino. No les permitirá sacar algo positivo. Es un partido muy difícil y vienen de sacar un punto en un campo complicado como Butarque. Querrán compensar el empate ganando en casa. El fútbol de la UD se fundamenta en el poder combinativo en el centro del campo y trataremos de dificultarlo. Y a partir de ahí, aprovechar las que tengamos.

No vale de amuleto. Siete partidos contra la UD -con Granada, Albacete, Leganés, Alcorcón y Ponfe- y una victoria.

Sí, ganamos 1-0 en el primer partido de Liga con el Leganés en Butarque [septiembre de 2020]. Casi todos perdidos salvo algún empate [un triunfo, tres empates y tres derrotas] con el Granada [también sumó con Alcorcón y Albacete]. No tengo un buen balance, espero darle la vuelta este fin de semana.

Hay un sector el entorno que duda a la capacidad realizadora de Viera, que lleva cuatro tantos como usted. ¿Qué le parece?

[Se ríe] Ridículo. El que dude de Jonathan Viera a esta altura de la película con todo lo que ha demostrado, creo que tiene problemas serios. Jonathan demuestra cada año la calidad que tiene, lo bueno que es y cómo siempre se echa al equipo a la espalda. Ese trabajo, en ocasiones, no se transforma en goles. Pero lo convierte en asistencias o un pase que genera una ocasión de gol. Nadie puede dudar de eso.

¿Le sorprende el rigor defensivo de Pimienta: 15 goles en contra en 28 duelos?

Para nada me sorprende, va un poco de la mano con cómo avanza la temporada. Cuando todo el mundo saca su mejor versión y vives en esa dinámica, todo sale. Los rendimientos se multiplican. En este caso, Eric Curbelo, Álex Suárez, Sergi Cardona...Picos de rendimiento muy altos que permiten que el equipo tenga muchas porterías a cero [17], junto a la aportación de Valles. Eso sumado a que el equipo tiene muchísimo tiempo el balón y defiende con la posesión, pues le generas menos ocasiones. Al final, se traduce en esos números. No me sorprende. A la valía del plantel, le sumas la dinámica, que te eleva el nivel.

Apuesta ciegamente por el ascenso amarillo. Lo ratifica con su discurso. ¿Y la persecución de Alavés, Eibar, Levante o Granada?

Es uno de los candidatos, seguro. Ciegamente, no sé. Siempre hay sorpresas a final de temporada. En la pasada, no le dio en el último esprint. Ojalá lleguen y suban.

¿Y qué dice de Rubén Castro?

Espectacular y además con el golazo que logró ayer [el pasado lunes para el lector]. Que siga metiendo, es el máximo goleador nacional y merece toda relevancia. Me alegro además de que sea canario.

¿Fichará este verano por la UD? Su nombre está vinculado al culebrón de culebrones.

Ni idea, veremos qué pasa. Como comprenderá, estoy centradísimo en salvar la categoría con mi equipo. Cuando termine, pues se hablará de las diferentes opciones que se presenten. Solo estoy pendiente de salvar al equipo.

Roque Mesa aseguró que se echó una siesta como jugador del Sevilla en el Hotel Don Gregory y cuando se despertó (pretemporada de 2016), pues ya era de nuevo activo de Las Palmas -se había caído todas las negociaciones por la lesión de Javi Castellano-. ¿Usted se sintió amarillo en alguna siesta?

Bueno, en ocasiones ha estado más cerca la cosa. Pero hecho nunca cerrado. Ni con siesta, ni sin siesta...Fueron más los rumores que se publicaban en prensa. Al final, por lo que sea pues no se hizo.

Moleiro, un talento descomunal que parece gafado de cara a gol. ¿Le impacta su temporada con 19 años?

Ya desde la pasada temporada, dio muestras de su clase. No ha metido gol pero ha sido transcendente en muchas situaciones de peligro. Es un jugadorazo. Gran parte de culpa de que la UD tenga ese juego combinativo y genere ese caudal de ocasiones, lleva su firma. Parten de sus botas.

Usted pagaría por jugar en esta UD. Por su clase, le va como un guante.

Los jugadores canarios tenemos ese ADN de fútbol de toque, de asociarnos, de jugar con el balón, de disfrutar con el balón y generar ocasiones. Como profesional me ha tocado lejos de la Isla, pero trato de hacerlo lo mejor posible. Veremos qué me depara el futuro.

Espiau está callando bocas a los directores deportivos que no confiaron en su figura en la UD Las Palmas. Mire que han pasado arietes de rendimiento discreto como Pietro.

Espiau está haciendo un trabajo espectacular. Aquí [Ponferrada] se ganó el respeto y eso que compite con Yuri, que lleva muchos años a un gran rendimiento. Espiau ha logrado tantos importantes y está demostrando que tiene que jugar. No sé si tiene que mandar a callar a alguien en particular, pero a nosotros nos vienen muy bien sus tantos y rendimiento.

¿Si marca en el 95' de falta directa lo celebrará en el Gran Canaria?

De falta lo dudo, porque no suelo tirarlas. Si marco en el 95' será una alegría inmensa, estará mi familia y amigos en el estadio. Lo celebraré con ellos sin ninguna falta de respeto a la afición de Las Palmas. Es mi casa, lo celebraría con la normalidad que requiere la situación. ¿En el último segundo y por ganar? Pues, me tendré que alegrar.