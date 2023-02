Él lo sabe: no está en su mejor momento. No necesita que nadie se lo diga porque es plenamente consciente de ello, pero al mismo tiempo está seguro de que volverá a ser el jugador más que trascendente que lideró la remontada del equipo la temporada pasada hasta alcanzar el playoff y que comanda a esta nueva UD que busca el ascenso directo. Un par de procesos gripales en las últimas semanas, sumados a una lesión muscular que le impidió jugar durante todo el mes de diciembre del año pasado le han lastrado en su puesta a punto. Por eso, aseguran en el entorno amarillo, Jonathan Viera no ha sido tan trascendente como acostumbra en los últimos tiempos, pero cada vez está mejor, y todos, incluido él mismo, están convencidos de que su versión estratosférica está por llegar.

El de La Feria jugó el partido en El Plantío de Burgos, a cero grados durante los más de 90 minutos de juego, con fiebre, y tal afección la arrastró durante los días previos al choque frente al Lugo. La semana pasada también padeció algún catarro e incluso en los primeros entrenamientos antes de medirse con el domingo (17.30 horas) con la Ponferradina ha tenido todavía algún síntoma. Tales circunstancias no le han servido de excusa para no participar, pero sí han afectado su rendimiento. De alguna manera, se ha dosificado en el campo y en las últimas jornadas no ha sido tan determinante como acostumbra. Aún así, se ha dejado ver. Por ejemplo, en la generación de la única ocasión clara de gol de la que gozó la UD en Butarque (0-0 ante el Leganés), donde jugó más de una hora con un futbolista más y no supo ganar. Viera, con un pase marca de la casa por encima de la defensa, dejó solo a Pejiño, que tuvo que golpear con su pierna mala, la derecho, y el resultado fue el previsto: balón al cielo. Fue sólo una demostración de que, aunque no esté a tope, la sola presencia del ‘21’ puede inclinar la balanza a favor de Las Palmas. Incidencia Sin embargo, su incidencia en el juego es mucho menor de lo habitual y por eso ha llamado la atención. Más allá de que sólo haya marcado un gol en siete partidos desde su reaparición y no haya dado ninguna asistencia, Viera no ha estado fino en los regates ni en algunos de sus pases, y se mostrado lento, seguramente por esa mezcla entre dosificación y falta de forma producto de los avatares que ha sufrido últimamente. El propio Xavi García Pimienta reconoció la semana pasada que la lesión muscular en el sóleo tras el derbi frente al CD Tenerife el 26 de noviembre de 2022 era uno de los motivos por los que el grancanario no estaba tan fino, porque le faltaba llegar a su máximo a nivel físico, y al mismo tiempo volvió a dejar claro que su actitud es encomiable, por lo que nadie debería dudar de él. De hecho, nadie o muy pocos lo hacen ni lo han hecho. Nunca hubo un debate en ese sentido, aunque Viera aprovechó su comparecencia en los días previos al choque frente al Ibiza, allá por octubre, para sembrar el desconcierto: «Había dudas sobre mí, volví, metí dos goles y di dos asistencias». Se refería a los partidos frente al Granada y el Mirandés. Aún no está claro quién le había puesto en cuestión, pero lo que es una evidencia es que algún comentario, de alguna persona en algún sitio, le molestó. El capitán, líder del equipo, no marca desde el 14 de enero y no asiste desde el 1 de octubre de 2022 En 21 apariciones a los largo de la campaña, el de La Feria suma un total de cuatro goles y dos asistencias. El último que marcó fue el de la remontada frente a la UD Ibiza en Can Misses el pasado 14 de enero. Antes, había visto portería contra los citados Granada y Mirandés y también el Cartagena, al que marcó en el tiempo añadido para dar la victoria a los amarillos. En cuanto a pases de gol, el registro se limita a los que dio a Loiodice ante el cuadro nazarí en el Gran Canaria y a Sandro en Anduva. Los números, de momento, están lejos de sus 14 tantos y cinco asistencias de la temporada pasada, pero Jonathan Viera aparece en los momentos decisivos a eso se agarra la UD en el tramo final del campeonato para coger el impulso definitivo hacia la Primera División. La lógica es aplastante: si con el ‘21’ a un nivel medio el equipo va líder, con él en su mejor nivel debiera arrasar. El curso pasado encabezó la racha triunfos del grupo con seis tantos en las últimas seis jornadas Los precedentes avalan al capitán. En los últimos seis encuentros del curso anterior marcó otros tantos goles, uno en cada uno de ellos, algunos de los cuales definitivos para el triunfo amarillo, como por ejemplo el que hizo al Mirandés y al Real Oviedo en Siete Palmas y al Sporting en El Molinón, en la última jornada. Es la versión que está por llegar.