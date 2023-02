Noches de Amancio en el Insular

Las ratos de Amancio en el Estadio Insular. Carreras diabólicas a lo Vinicius, un viaje obligado al servicio, algún gesto cómplice con la tribuna y dos goles en el recinto de Ciudad Jardín. Diez partidos contra la UD Las Palmas –en el último se llevó un señor correctivo (4-0) en junio de 1975 en la ida de los cuartos de Copa, que luego tuvo una polémica remontada–, un envite internacional con Tonono de capitán ante Yugoslavia (2-1) y un golpeo terrible. El pánico del área. Este símbolo del Real Madrid, que falleció en la jornada del pasado martes, completó un total de 471 pulsos defendiendo el escudo merengue y conquistó una Copa de Europa (1966) y fue campeón de la primera Eurocopa del combinado nacional en el Bernabéu (1964).

Como entrenador del Madrid Castilla, Amancio Amaro Varela (nacido en La Coruña y que falleció a los 83 años) dirigió dos encuentros en el césped del Insular con un balance de dos derrotas en la misma campaña 1983-84. La primera aconteció el 14 de enero de 1984 por (3-1), ante una formación amarilla dirigida por Héctor Núñez, que fundamentó su arte en la diabluras de Luiso Saavedra y en las acrobacias de Koke Contreras. Dos tantos del tinerfeño y un autogol de José Manuel liquidaron el expediente en la 19ª jornada de 2ª. En ese curso, Amancio se coronó como campeón de Segunda con un filial que maravillaba con la Quinta del Buitre.

Butragueño, Sanchís, Míchel, Martín Vázquez y Pardeza desfilaron en esa última formativa al son de Amancio en el Insular. Se llevaron un bofetón liguero y otra en la Copa (3-0) tras levantar un (2-0) de la Ciudad Deportiva de Las Castellana. Alexis Trujillo (2) y Koke Contreras fueron la pesadilla de Amancio. El presidente de honor del Real Madrid recibió un emotivo homenaje ayer en el estadio de Anfield de Liverpool antes de la disputa de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

El 27 de septiembre de 1969, el ganador de nueve ligas firmó su primer y único tanto en el campeonato en el Insular (2-4). Cerró la cuenta en un choque que quedó marcado por el error de Paco Castellano desde el punto de penalti, y que pudo significar el 3-3 en el tramo final. En el 88’ llegó el tanto de Amancio, a pase de Gento. El fallo de Paco Castellano desde los once metros ante el meta grancanario Betancort fue relatado de forma crítica por Antonio Lemus en este medio.

‘Resultó absurdo que lo fuera a ejecutar uno de los jugadores de menos técnica y de menos serenidad también del equipo. Absurdo, vamos. Porque si en los entrenamientos lo viene haciendo, no es lo mismo, sin público, sin responsabilidad (...) El experimento de Castellano de lanzador de penalties no ha podido ser, en todo caso, más penoso y desdichado, y tiró la falta como cabía esperar dado su estilo, cuyas magníficas condiciones nadie ruega pero ausente siempre de temple y calidad’.

Juani Castillo, exjugador de la UD y extécnico de Las Palmas Atlético, completó 323 duelos de amarillo. Durante once campañas –de 1974 a 1983 y de 1985 a 1987– dejó fotogramas de su pundonor. Atacante sin límites, anotó 81 tantos. Se midió a Amancio y desvela una relación cordial, más allá de los temblores del Insular por la batalla. «Un señor, me estoy enterando por usted de su muerte. Mi más sentido pésame a la familia. A mí me tocó cruzarme con él en su última etapa, yo era un pibe. Te infundía respeto pero al final nos hicimos amigos. Incluso se quedó un día en mi casa. Era bastante bromista, no paraba de hablar en el campo y con la grada. Se metía con todos».

En la comparativa con Vinicius, Juani Castillo no tiene dudas. «Me quedo con Amancio, más completo. Hablamos de dos jugadores marcados por su velocidad extrema. Para mí, don Amancio era mejor. Marcó una época en ese Madrid de los yeyé». El que fuese atacante de la UD se emociona al evocar el 4-0 al gallego en 1975. «Al día siguiente falleció Tonono. Fue durísimo. Luego fuimos al Bernabéu y nos llevamos un 5-0». Venganza con polémica. Sonrisas, goles y llantos con una figura que late en el cielo. «Era mi amigo».