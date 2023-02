La temporada que está marcándose Álvaro Valles, con el cerrojo echado a la portería de la UD, va camino de emular a una de las grandes actuaciones como la que llevó a cabo Zeljko Cicovic en el curso 1998-99, cuando el guardameta serbio consiguió el trofeo Zamora de Segunda, el único que ostenta un jugador con la camiseta amarilla en su historia.

Y es que el guardavallas de Rinconada, de momento lleva nueve goles encajados en los 20 partidos que acumula. La seguridad y la confianza depositada por Xavi García Pimienta en su tarántula le llevó a devolverle la titularidad una vez el portero estuvo recuperado de la lesión del menisco de su rodilla derecha que le apartó durante ocho encuentros de la competición liguera –más otros dos de Copa del Rey–.

Con este bagaje, el promedio de goles encajados por Valles en lo que va de competición marca 0,45, lo que le sitúa en una posición de privilegio para emular a Cicovic como hiciera ahora hace 24 años atrás, cuando encajó 25 goles en 34 partidos (0,73).

Por lo pronto, el dueño de los tres palos amarillos se sitúa en la decimotercera posición de la clasificación del Zamora de la división de plata dado que tiene que contabilizar 28 partidos con un mínimo de 60 minutos disputados para que pueda ostentar con todas las de la ley al premio. Con ocho partidos más jugados, el trampolín de la normativa le catapultará hasta la zona alta en función del rendimiento que mantenga hasta entonces.

Factor coeficiente

Porque teniendo en cuenta que quien menos goles encaje es el merecedor del trofeo Zamora, existen curiosidades tales como las de que Raúl Fernández, que ha disputado diecinueve partidos y ha encajado diez tantos, con un coeficiente de 0,53, solo se separa en tres décimas de Caro, del Burgos, que suma 13 tantos recibidos en siete partidos más (26).

Aunque el que aparece comandando la estadística del portero con menor coeficiente tras las 28 jornadas disputadas es Dani Cárdenas, del Levante, con 0,64, o lo que es lo mismo 18 son las veces que ha tenido que ir al fondo de sus redes a recoger los balones que le han colado los rivales.

Precisamente este factor es lo que le impidió a Cicovic acumular un segundo Zamora consecutivo en la temporada 1999-00, el del ascenso con Sergio Kresic en el banquillo amarillo.

En esa campaña el ganador del trofeo fue Nuno Espírito Santo –ahora entrenador del Al-Ittihad tras dejar el Tottenham–, que protegía la línea de cal del Mérida y recibió 31 goles en 41 partidos jugados, lo que le otorgó un coeficiente de 0,75 por encuentro.

Mientras, a Cicovic le batieron en 29 ocasiones, aunque con la diferencia de que fueron en 31 partidos, lo que se traducía en 0,93 de coeficiente.

Aquella temporada, la del penúltimo ascenso amarillo a Primera División, Cicovic también tuvo que permanecer en el banquillo diez partidos en detrimento de Amador, que se hizo con la portería después de que el serbio cometiera dos penaltis en las cuatro primeras jornadas y Kresic decidiera darle la oportunidad al portero que se fichó del Extremadura para competir con el Zamora de la temporada anterior.

No sirvió el experimento y después de once goles encajados en la decena de partidos, Kresic devolvía a Cicovic a la titularidad, el equipo ascendió e incluso el portero se ganó la convocatoria para acudir a la Eurocopa de Países Bajos y Bélgica con Yugoslavia –aunque no jugó ningún partido–.

Cuestionado ayer Valles sobre la posibilidad que tiene por delante para ganar el Zamora en caso de continuar con la misma certeza de dejar porterías a cero –catorce–, el andaluz optó por la respuesta colectiva antes que la individual: «Hay que dejarlo como algo secundario. Lo importante es el equipo. Está claro que para mí sería un logro bastante ilusionante y por ello se lucha cada semana, pero es más importante la clasificación y que el equipo siga la buena dinámica», indicó.

De momento van nueve. Pérez recibió 32 en 36 partidos cuando la UD ascendió en 1985 –Manolo encajó cuatro en dos partidos–; Casto fueron 35 en 30 partidos en la promoción de 2015 –Lizoain fueron 12 en 12 partidos–.