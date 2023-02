Una asunción inevitable. El estilo predomina, y el que tiene la UD Las Palmas contempla que el guardameta, Álvaro Valles, sea un jugador más. Tiene el privilegio de poder tocar la pelota con las manos dentro de un área determinada, pero por lo demás, es igual que el resto. Así el equipo ha conseguido réditos y por eso Xavi García Pimienta no va a cambiar, por mucho que ejemplos como las cantadas de Courtois y Alisson en el Liverpool-Real Madrid del martes pasado pongan sobre la mesa la idoneidad o no de arriesgar tanto cuando el protagonista de la acción es el último obstáculo del rival para marcar un gol. El técnico amarillo lo tiene claro.

"En el momento en que quieres que tu portero juegue con los pies asumes un riesgo. Hemos visto que en Champions los porteros de máximo nivel cometen errores. Esto sucede. Sabemos que algún día esto va a suceder, pero en el cómputo global hemos de ser conscientes de que nos da muchísimas cosas. Naturalmente no queremos cometer errores y si no hay posibilidad de jugar con un compañero lo que no voy a hacer es arriesgar y meter en un marrón a un compañero, pero sabiendo que cuando juegas con el portero alguna vez va a suceder el error y por desgracia puede suceder en un partido importante. Por otro lado, nos aporta muchísimo y estamos convencidos de ello", comentó el barcelonés en la previa de la cita del domingo (17.30 horas) ante la SD Ponferradina.

No vamos a hacer rotaciones, seguro. Tengo que ser exigente con la plantilla y pensar en quiénes son los 11 mejores para jugar cada partido, independientemente de si soy injusto con algún jugador, que lo soy

Por ahí, por tanto, no cabe esperar ninguna variación en el líder de la categoría. En la alineación, en cambio, está previsto que Sergi Cardona, Nuke Mfulu y Loren Morón regresen al once, aunque en ningún caso el entrenador se plantea variar constantemente a su equipo tipo ahora que tiene a toda la plantilla disponible, salvo Vitolo, al que no se le espera, y Kirian, aún en proceso de puesta a punto tras superar un cáncer. "No vamos a hacer rotaciones, seguro. Tengo que ser exigente con la plantilla y pensar en quiénes son los 11 mejores para jugar cada partido, independientemente de si soy injusto con algún jugador, que lo soy. La grandeza de este equipo es que juegue quien juegue no tenemos ninguna excusa porque la gente está preparada para jugar", aseguró García Pimienta.

Como método para ganar a la Ponferradina puso como ejemplo el partido de hace dos semanas frente al Lugo "no por ganar 3-0, sino por la sensación del partido". "La gente fue muy mentalizada para ir a por el partido desde el primer minuto hasta el último sin mirar el marcador. Yo creo que esta es la mentalidad que debemos tener y al mismo tiempo conceder lo mínimo a los rivales", señaló, al tiempo que recetó: "Debemos estar muy concentrados y tener la paciencia suficiente para ganar los tres puntos. Es un partido de meter muchísimo ritmo y de estar acertados de cara al gol".

La Ponferradina es un equipo muy ordenado y tiene las ideas claras; allí nos costó muchísimo ganar

Cuestionado por si el rival, ahora dirigido por David Gallego y que se encuentra en puestos de descenso, a un punto de la salvación, es diferente al de la primera vuelta, comentó: "Más o menos están haciendo lo mismo, pero me gusta. Es un equipo muy ordenado y tiene las ideas claras. Allí nos costó muchísimo ganar (0-1, con gol de Andone), incluso jugando la segunda parte con un jugador más. Viene con una necesidad de sumar puntos y será otro partido muy exigente. Tiene jugadores arriba de mucho nivel que pueden marcar diferencias".

García Pimienta mostró su versión sobre si los duelos directos entre los candidatos al ascenso directo son los que van a marcar la diferencia. "Si nos basamos en lo que está pasando en la clasificación parece que vaya a pasar eso, pero quedan 14 partidos y nos vamos a enfrentar a equipos que se juegan muchísimo. Van a pasar muchísimas cosas. Naturalmente que los enfrentamientos directos van a ser muy importantes, sobre todo por el tema del golaveraje, pero yo creo que todos los equipos tienen cosas que decir", dijo.

Además, también dejó su opinión sobre el caso Negreira: "Sorpresa absoluta. Todo esto se debe esclarecer por el bien del fútbol. No tengo más opinión ni información".