Corría el ecuador de la primera parte del partido entre la UD y la Ponferradina cuando parte de la afición amarilla comenzó a silbar a sus jugadores por lo que estaba viendo sobre el terreno de juego. No le gustaba al respetable que abusara de tanto pase horizontal a pesar del 82% de posesión de balón del que gozaba. En esas, García Pimienta se giraba hacia la zona de butacas y hacía un gesto de disconformidad. ¿Qué pretendía el entrenador catalán? Tal y como desveló en la rueda de prensa posterior al choque, quería que todos fueran a una. "Me he girado a la grada para decirles que siguieran animando porque me sabe mal por los jugadores. Desde que le dimos ritmo a la circulación de balón se reactivaron", reflexionó el míster.

Y si el ritmo del encuentro fue lento fue porque, según Pimienta, "la Ponfe hizo un excelente trabajo aguantando con dos líneas de cuatro bien juntas para que pasaran pocas cosas" y que su equipo "no circulara por dentro". Un planteamiento que "condicionó un poco el partido" porque "el rival estaba fresco". Ante tal planteamiento de David Gallego, el míster de la UD sabía que "el partido era de paciencia, de saber insistir y estar atento a las contras" para poder ganar los tres puntos. Que llegaron gracias a un gol inicial en una jugada de tres toques de balón, explotando la verticalidad que a veces se echa en falta y de la que Pimienta se excusó. "La intención es jugar rápido para desorganizarlos. El pase atrás es para tentarles. Queremos ir a por el gol, pero no podemos tan fácilmente. El perfil de jugadores nuestro es asociativo. Desde que metimos el primer, fuimos a por el segundo", se defendió. En cuanto a la situación clasificatoria de la que goza Las Palmas, líder con 56 puntos, el estratega barcelonés no obvió el apelotonamiento de equipos que se separan en apenas tres puntos en las cuatro primeras plazas con el Levante con 54, y el Alavés y el Eibar con 53. "Nosotros somos un equipazo, pero es que los otros también los son y por tanto era previsible que pasara esto", incidió el entrenador, para esgrimir que "cuando falten cinco jornadas", podrá saber "las aspiraciones (de ascenso) que puede tener el equipo". Cuestionado sobre el papel de Sandro, Pimi se deshizo en elogios sobre su delantero. "Es un jugador de Primera División, que circunstancialmente lo tenemos nosotros y por desgracia no ha tenido continuidad por culpa de las lesiones, pero tiene que marcar diferencias porque es de Primera", remarcó. Elogios parecidos a los que le brindó a Pejiño. "Es un jugador honrado, que dio 65 minutos excelentes de trabajo, que chuta, que defiende y pidió el cambio cuando nos comunicó que se le estaban subiendo los gemelos". Finalmente, al preguntarle sobre su sensación por tener que jugar el viernes que viene en Andorra, el míster es mostró dubitativo y optó por la respuesta políticamente correcta. Los horarios no los podemos controlar. A Burgos fuimos un lunes a las 9 de la noche con mucho frío y ahora nos va a tocar lo mismo este viernes. El miércoles entrenamos en la Isla, el jueves lo haremos en Barcelona y el viernes estaremos en Andorra, sin excusas.