Cuando la UD comience su partido frente a la SD Ponferradina esta tarde (17.30 horas, LaLiga SmartBank TV) en el Estadio de Gran Canaria habrán jugado ya sus principales rivales en la lucha por el ascenso directo menos el Granada, que lo hará mañana contra el Málaga en Los Cármenes. El Eibar ganó, el Alavés empató y el Levante recibe al Lugo, al que sobre el papel debe vencer. El día empieza con el equipo amarillo y los dos vascos empatados a 53 puntos, y el granota podría ponerse con 54 poco antes del pitido inicial en Siete Palmas. Hay emoción. Más allá de todo, Las Palmas, que ha alcanzado una cierta velocidad de crucero, debe solventar su compromiso con un nuevo triunfo en casa que le afiance en el liderato.

La intensidad, el ritmo alto y el acierto de cara al gol, como ante el Lugo, claves para el éxito

El ejemplo de lo que tiene que hacer lo tiene cercano: el partido de hace dos semanas ante el CD Lugo. Aquel día la UD también recibía a un cuadro en puestos de descenso, con urgencia de puntos, y se tomó el encuentro muy en serio, tanto que lo resolvió pronto –2-0 e la primera parte y 3-0 al final–. A repetir la misma fórmula llamó Xavi García Pimienta a sus jugadores, que entonces completaron una actuación con ritmo, ambición y hasta dosis de belleza.

Ahora, además, juega a favor de Las Palmas que todos los futbolistas están disponibles por primera vez en toda la temporada, porque aunque Vitolo no está, nunca lo estuvo del todo: continúa con su proceso de recuperación de un asunto de salud antes de sumarse al trabajo con el grupo. Kirian, de su lado, aún no está para competir, pero cada vez está más cerca de alcanzar el punto mínimo para hacerlo. Con él no hay prisa.

Variantes

Por lo demás, el técnico catalán tiene ante sí un abanico de 23 jugadores entre los que elegir el once que deberá iniciar el asalto a la Ponfe, un equipo que, por otro lado, se pierde en Gran Canaria: siete derrotas y un sólo empate en ocho visitas. Hay cosas seguras, pero otras no tanto.

Entre las primeras está el regreso de Sergi Cardona al lateral izquierdo tras cumplir sanción en Leganés la semana pasada. También vuelve a estar disponible Fabio, ausente en Butarque por el mismo motivo, aunque su participación es difícil porque Nuke Mfulu jugó ya sus primeros 45 minutos del año y de la segunda vuelta y lo hizo a un buen nivel, por lo que está llamado a recuperar su sitio en el mediocentro.

La duda principal está en el ataque, donde García Pimienta cuenta con muchas opciones. Lo normal es que las bandas no las toque porque Moleiro por la izquierda y Pejiño por la derecha son dos de los miembros de la plantilla más en forma en la actualidad. En la punta de lanza, en cambio, está previsto que Loren vuelva a ser titular en detrimento de Marc Cardona. Sandro, por su parte, tendría su oportunidad en la segunda parte. La semana pasada dejó una buena actuación en media hora de juego y lo que es seguro es que hoy cogerá más rodaje, en principio tras salir desde el banquillo.

Enfrente, la Ponferradina de David Gallego llega a la Isla después de cuatro empates consecutivos, sin el sancionado Agus Medina ni los lesionados Erik Morán y Hugo Vallejo, pero con cuatro examarillos, Edu Espiau, Dani Ojeda, Yuri y Ale Díez. El peligro berciano, la verticalidad y las contras por las bandas después de robar. Pero con fe y fútbol la UD puede con todo.