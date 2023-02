El duro invierno de Eder Sarabia

El crudo invierno de Eder Sarabia (Bilbao, 42 años). El que fuese segundo preparador de Quique Setién en la UD Las Palmas (2015-2017), Betis (2017-19) y FC Barcelona (2019-20) lleva dos victorias –ante el Sporting (1-0) del técnico grancanario Miguel Ángel Ramírez y Oviedo (3-1)– en las últimas trece jornadas de LaLiga. Ocho puntos de 39. En ese tramo de competición, de la 18ª fecha a la 29ª, el Andorra ha descendido a su particular infierno. El 11 de febrero, cayó a la 17ª plaza, a cuatro de la zona de peligro. Apodado el Guardiolín en su etapa en la UD Las Palmas –el sobrenombre se lo puso el jugador Wakaso–, sus intervenciones en sala de prensa ya apuntan descaradamente a los futbolistas. El viernes, desde las 20.00 horas (Movistar Vamos), se reencuentra con los pío pío, club al que gustaría dirigir en un futuro, y a Xavi García Pimienta.

Expulsado en la última derrota ante el Racing de Santander en El Sardinero (2-1), seguirá las evoluciones de la 30ª jornada en una cabina del Estadio Nacional del Principado. También vio la roja ante el Albacete Balompié (25 de enero). Van dos rojas en 2023, en plena caída libre de su equipo, que luce el mayor porcentaje de posesión con 68%. En segunda lugar, en esta relación de dominio del esférico, figura la UD.

Ser la hostia

Las últimas comparecencias de Eder Sarabia desnudan una oratoria repleta de ansiedad. «En la jornada 29, ya lo de merecer no nos vale. Se lo comenté a los jugadores, hay que jugar con otro... (...) Dejamos pasar muchas oportunidades, el fútbol profesional es esto. Hay que aprender. Perdemos y no pasa nada, nos meten un gol y lo mismo. Jugamos de puta madre, la hostia...Somos unos fenómenos y volvemos a palmar. Hacemos la hostia de cosas, pero no nos da. Hay que ponerse las pilas...Los detalles son importantes». Ni rastro del Andorra fantasioso, que se había convertido en el sello revelación y que en la primera vuelta tuteó a la UD (2-0), a pesar de la derrota por el doblete de Marc Cardona.

La modestia del recién ascendido, que tiene en sus filas al meta grancanario y ex de la UD Raúl Lizoain Cruz, se fusiona con el talante volcánico del preparador, que alcanzó las seis expulsiones y 11 amarillas antes de fichar por el club de Piqué. Sus broncas a los jugadores del Barça fueron sonadas en el Bernabéu y otros templos del balompié nacional.

Meticuloso y devoto del fútbol ofensivo –de la escuela setienista del 4-3-3– arremetió con dureza contra el VAR tras caer ante el Albacete. «El VAR no está para esto. No estaba para que tarden cuatro minutos en decidir una jugada. O es manifiesta o no es manifiesta... ¡O es manifiesta o no es manifiesta! (...) ¡Blanco o negro! ¡No es gris! El VAR es para cosas blancas o negras. Yo dije desde el principio que a mí el VAR me parecía un avance y un acierto, pero creo que lo estamos usando mal. Hay árbitros que no arbitran lo que ven en el campo (...) Tenemos 200 expulsiones más que en otras Ligas. ¿Es otro deporte o hay otro reglamento?».

Con Pimienta coincidió en el Barça, cuando el ahora preparador de la UD llevaba las riendas del filial culé. Tras el humillante (2-8) ante el Bayern en cuartos de la Champions (2020), se tanteó la destitución de Setién y Sarabia para otorgarle la dirección del primer equipo a Pimienta. El barcelonés seguiría una campaña más en el vivero de La Masía y luego fue despedido por Laporta. Eder y Piqué contra la UD de los récords. La contienda de la posesión eterna. El crudo invierno de Eder y un guiño a Gran Canaria en su cuenta de red social. ‘Deberíais llevar al equipo a entrenar a Valleseco para aclimatarse para el partido del viernes [con una foto de un termómetro con -11]’.