El ascenso como garantía de futuro. Moleiro solo piensa en subir. La Primera le blinda al amarillo y fumiga la tentación del FC Barcelona. Alberto Moleiro, 0 goles y 30 disparos en esta edición liguera, analizó la versión táctica de la UD Las Palmas sin Jonathan Viera, que se perdió el último partido ante la SD Ponferradina por una fuerte gripe. No quiere la piel del Mesías. Rechaza llevar la corona.

"Me siento más cómodo jugando con Viera, nos da muchísimo. Es un ejemplo para todos. Siempre te apoya y aconseja. Lo quiero a mi lado", valoró el gran talento amarillo, que maravilló ante la Ponfe en el segundo tiempo jugando en la mediapunta, la posición del '21'.

El tinerfeño ejerció de portavoz del plantel ante los medios en la entrega de los vehículos del concesionario Domingo Alonso en el Gran Canaria y que contó con gran parte del plantel, así como García Pimienta y Luis Helguera. "El equipo sigue en buena dinámica. Queremos seguir así hasta conseguir el objetivo. No vamos a dejar de competir desde la humildad". El viernes, desde las 20.00 horas, llega el pulso de la posesión eterna. Pimienta versus Eder Sarabia. "El Andorra es el equipo más parecido a nosotros en la Liga. Sabemos lo que tenemos que hacer, iremos de tú a tú. Con nuestras armas y desde la solidez defensiva". Comparte la tesis de Álvaro Valles y rechaza que el frío valga de excusa -se espera una temperatura de -5 grados-. "Habrá que ir bastantes abrigados, como cuando nos tocó competir en Burgos en El Plantío. No somos de poner excusas", valoró el joven, que ya se ha destapado como una de las sensaciones del líder implacable de Pimienta. Es uno de los pilotos de la apisonadora.

No vale el empate. La persecución de Eibar, Granada, Alavés y el invicto Levante UD genera pánico. Pero Moleiro, tiene una receta mágica. Salir a ganar y volver a ganar. Filosofía Luis Aragonés. "Si queremos conquistar cosas extraordinarias no podemos permitirnos salir a empatar. Aunque bien es cierto, que el empate no es mal resultado lejos del Gran Canaria. Con tono de capitán y bajo un manto de madurez, recordó la aportación de los suplentes en la conquista del liderato. "Este liderato es cosa de todos. El que estemos primeros y líderes no es responsabilidad de un solo jugador. Es cosa de suplentes y titulares, incluso los que no están convocados. Los revulsivos que tiene el equipo nos ayudan", determinó sobre la aportación de Marc Cardona, Sandro Ramírez y Marvin Park ante la Ponferradina.

Subir o subir

Sobre el interés del FC Barcelona, silencio y el ascenso en el horizonte -el ancla para retenerlo en la galaxia de Pimienta-. "Primero, subir a Primera; luego ya hablaremos de mi futuro". No está enganchado al teletexto ni al móvil para ver los resultados de los rivales en esta cruzada diabólica por el ascenso. "No me entero mucho sobre cómo van los partidos de los rivales directos por el ascenso. Aún queda mucho. Solo miro los resultados y poco más. Tenemos que seguir a lo nuestro y si los demás pinchan, pues pierden puntos. Da igual, al final. Nosotros estamos obligados a jugar bien y siempre ganar".

Lleva cero goles tras 29 jornadas. No está obsesionado. "El gol es lo de menos, lo que me quita el sueño es ganar. Dar el máximo. Obviamente veo lógico que quieran que marque, todos somos egoístas y miramos las cifras pero lo que estamos viviendo es muy bonito. No salgo del todo satisfecho porque quiero marcar. Estoy ayudando en múltiples facetas y eso cuenta. Me llena de orgullo". Un capitán con 19 años. Moleiro, sueños de amarillo. Gloria en este bólido que late invicto en 2023.