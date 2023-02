Jonathan Viera comienza su plan de recuperación para la recta final del campeonato. No a Andorra. Apura para estar al cien por cien en el momento más determinante de la competición. El capitán de la UD Las Palmas se autodescarta para el pulso del viernes en el Estadio Nacional del Principado tras estar un mes convaleciente por una fuerte gripe. "No llego ni loco, ahora mi preocupación pasa por estar al cien por cien en la recta final del campeonato", repite en su círculo más íntimo. Una fuerte gripe ha dejado al jugador franquicia de la UD lejos de Barranco Secos estos últimos días -hoy no se ejercitó en el Gran Canaria- y conforma una ausencia reseñable de cara al partido ante la formación que dirige Eder Sarabia.

El vestuario de la UD añora la figura de Viera. Moleiro fue cuestionado hoy y rechaza ser su recambio.