Guerra dialéctica por el término 'monólogo'. Yosu Uribe, máximo responsable técnico del CD Mensajero, que a sus 53 años cuenta con un amplia trayectoria -llevó las riendas de la UD Las Palmas, Getafe, Hércules o Deportivo Alavés-, arremete con dureza contra el entrenador de Las Palmas Atlético, Yoni Oujo. La vela chica de Las Palmas se impuso (2-0) el pasado domingo en el Anexo de Siete Palmas en el pulso estrella de la jornada del Grupo Canario de Tercera División. El preparador amarillo analizó la victoria ante los medios del club empleando la terminología de 'monólogo'. Para Uribe, la respuesta es "una falta de respeto".

"Mandarle un mensajito a esos entrenadores jovencitos que están empezando como el chico que está en Las Palmas que no sé como se llama. Hay que tener un poco de respeto, que habla de 'monólogo'...Monólogo es que el está pegando el Mensajero toda la temporada, que no ha salido de las tres primeras posiciones. Monólogo son los diez puntos que les logramos sacar y los cuatros que les sacamos. Monólogo es el respeto que hay que tener", valoró el estratega del cuadro palmero en 7.7 Radio.

Puntualiza que Las Palmas Atlético supo manejar el esférico, pero que pasaron apuros. "Han sido mejores con la pelota, han hecho el gol y luego estuvieron apretados e inquietos a lo largo de todo el partido. Lo que debería preguntarse es como un filial como el de la UD Las Palmas, estuvo cerca del descenso en la primera vuelta, eso sí que fue trágico. Me molesta este tipo de gente, que está empezando y que creen que tienen la varita mágica. Yo cuando empezaba respetaba a los rivales y lo sigo haciendo. No hablo de monólogos, hablo de victorias y de respetar a los jugadores. Así como a todos los técnicos. No hubo ningún monólogo, leí las declaraciones y me indignan todo este tipo de cosas. Siempre son los mismos, gente jovencita que se creen que lo saben todo". Y finaliza de esta manera, con una recomendación. "Respetar al equipo que fue allí, que lleva todo el año en cabeza".

Oujo pide perdón

Yoni Oujo, que tomó las riendas de Las Palmas Atlético en la pasada temporada, tras la destitución de Tino Luis Cabrera y con el descenso ya visto para sentencia, se disculpó en su cuenta de red social. "Con las temporadas y mi crecimiento personal, he interiorizado más si cabe el respetar y elogiar sin tapujos la labor de mis compañeros de profesión. El contexto, la calma y la buena fe suelen ser clave para entenderlo todo. No obstante disculparse cuesta poco y así será".