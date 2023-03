Sin excusas y sin romanticismos. En pantalón corto y con camisa en manga corta. Una declaración de intenciones. Xavi García Pimienta comparte el discurso de la caseta de afrontar la histórica visita al Principado de Andorra sin pretextos. Con las ausencia de Saúl Coco -sanción- y sin ánimo de forzar a Jonathan Viera -"llega un poco justo", el preparador barcelonés considera un factor clave "el control de la posesión". "Tengo las alternativas de Enrique Clemente, Sidnei y Álex Suárez", manifestó para compensar el vacío del zaguero lanzaroteño.

Cuestionado por si se valoraba realmente la temporada de los récords de Las Palmas -luce los mejores datos defensivos de su historia-, Pimienta agradece el paladar fino del Gran Canaria. "La grandeza de la afición reside en su exigencia y siempre quiere más. Sí valoran lo que hacemos y nos llega".

Medirse a Eder Sarabia será especial. Los dos equipos de mayor grado de posesión. "El Andorra es de esos equipos que te gusta ver y no quieres enfrentarte. A los dos nos pasa lo mismo, cuando no tienes el balón, sufrimos". En esa lucha por el control del juego, el que bese el esférico tendrá mucho ganado. "Los equipos que habitualmente ganan la posesión, tienen más herramientas para salir victorioso". Desde las 20.00 horas en el Nacional del Principado, la UD quiere seguir con el cinturón de oro de Segunda. Van 18 porterías a cero y 21 jornadas en la zona de ascenso directo. "Es un conjunto que me infunde mucho respeto (...) Si hacemos nuestro juego, con el balón, ellos lo pasarán mal. Aplaude la labor de Eder Sarabia y descarta hablar de la climatología -se espera una temperatura de -7 grados-.