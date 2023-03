Infierno pirenaico para la UD en el Nacional de Andorra. El cuadro de García Pimienta, que hoy se ejercita en Barranco Seco y luego pone rumbo a la Ciudad Condal, afronta el viernes (20.00 horas, Movistar Vamos) un duelo adverso en lo climatológico. La expedición amarilla recorre un total de 2.622,13 kilómetros para medirse al FC Andorra de Eder Sarabia y Raúl Lizoain Cruz. Es la primera vez en la historia, que el club grancanario, de 73 años de vida, pisa el Estadio Nacional y se espera una temperatura de entre -5 y -7 grados.

Ayer, tras el acto de entrega de 17 vehículos eléctricos de la firma Volkswagen al personal del club, gracias a la gestión del concesionario Domingo Alonso, patrocinador de la UD los últimos 25 años, Álvaro Valles y Alberto Moleiro analizaron sin pretextos el hecho de competir bajo cero. «El frío no es excusa, en todo caso será un inconveniente para los dos equipos. Trataremos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, pero no es un tema que nos preocupe en exceso», valoró el arquero sevillano Valles, que se encuentra en un estado sublime de forma, al encajar nueve goles en sus 21 partidos disputados en esta campaña 22-23.

Por su parte, Moleiro establece una comparativa con la reciente visita a El Plantío, que tuvo lugar el pasado 2 de febrero y bajo una sensación térmica de -5. «Habrá que ir bastantes abrigados, como cuando nos tocó competir en Burgos en El Plantío (0-0). No somos de poner excusas y no lo vamos a hacer en este momento», aseguró el ‘10’ de la UD, que es objeto de deseo del FC Barcelona desde el pasado verano -la entidad grancanaria rechazó una oferta de 25 millones por el internacional sub21-.

Abrigos, bufandas, guantes, licras, cremas faciales contra el frío y medicamentos. El kit del soldado universal en el Polo Norte de la Segunda División. «No es para tomárselo a coña, es un desplazamiento complicado y exigente en todas las facetas. A nivel logístico y de precuación. Ya contamos con jugadores dentro de un proceso gripal y no queremos más bajas. La alimentación incluso se modifica, así como las actividades del viaje». El plantel viaja hoy a Barcelona y mañana se ejercita en la Ciudad Deportiva Joan Gamper del FC Barcelona. Un viaje especial y emotivo para Pimienta, que estuvo durante 17 años trabajando en la base azulgrana.

Las lágrimas de Viñayo

La entrega de la flota de vehículos contó con la presencia de Patricio Viñayo, director general de Gestión de la UD, y Magüi Melián, CEO de Domingo Alonso Importer. «Queda patente el compromiso con el medio ambiente y la apuesta por la sostenibilidad. Se trata de una flota de vehículos completamente eléctricos como son los ID y se adapta a todas las necesidades de los jugadores. Los nuevos ID.4 disponen de una autonomía de 520 kilómetros y vienen equipados con faros matrix LED», valoró la ejecutiva de uno de los históricos patrocinadores de la UD.

Melián cifró en «500 vehículos» la aportación de Domingo Alonso en estos más de veinte años de colaboración. La nota curiosa llegó con las preguntas de los medios, al plantearse la opción de una prima motorizada. ¿Si la UD conquista el ascenso, los jugadores que pueden disfrutar ID.4 hasta junio se los pueden quedar en propiedad? «Es una opción que se valora».

Por su parte, Viñayo, puso la nota de emoción al etiquetar como «la mayor victoria posible y por encima de un ascenso» la vuelta de Kirian Rodríguez. Para el director general, Domingo Alonso forma parte de la familia amarilla «al estar en los capítulos e instantes más comprometidos de nuestro historia reciente». El motor del líder. Potencia ecológica para conquistar el título de Segunda.

Además, el alto ejecutivo subrayó que desde la entidad la obsesión por el medio ambiente se inició con la instalación «de plantas fotovoltaicas y tres cargadores instalados por Volkswagen en Barranco Seco». Los jugadores agraciados con esta concesión son Pejiño, Marvin Park, Moleiro, Kirian Rodríguez, Enrique Clemente, Álvaro Lemos, Álvaro Valles, Marc Cardona, Enzo Loiodice, Loren Morón y Sandro Ramírez.

El técnico Xavi García Pimienta, respaldado por su equipo técnico -Álex García, David Gómez y Yepes- fue otra de las grandes atracciones del evento. Se le cuestionó por su renovación y si estaba dispuesto asegurarlo en el caso de lograr el ascenso, y miró a Luis Helguera. «Es que debe quererme».

Subir para seguir

Carruajes de cero emisiones y espíritu de bloque. La furgoneta Buzz, 100% eléctrica, evoca la sincronización entre primera y segunda línea del vestuario. Llegó con una representación del plantel en un giro cómico que vale de lienzo del ánimo de la caseta. Moleiro desecha ejercer de nuevo rey. «Me siento más cómodo jugando con Viera; nos da muchísimo. Es un ejemplo para todos. Siempre te apoya y aconseja. Lo quiero a mi lado». Sobre el culebrón del Barça, se centra en ascender. «Primero, toca ascender. Luego veremos».

La guerra de la posesión. «El Andorra es el equipo más parecido a nosotros. Sabemos lo que tenemos que hacer: iremos de tú a tú. Con nuestras armas y con la solidez defensiva». No vale empatar. La persecución de Eibar, Granada, Alavés y Levante siembran pánico. «Si queremos conquistar cosas extraordinarias no podemos permitirnos salir a empatar». Con tono de capitán, resalta la labor de los suplentes. «El liderato es cosa de todos. El que estemos primeros no es responsabilidad de uno. Es cosa de suplentes y titulares e incluso los que no están citados». Deivid, asesor de la dirección deportiva, Luis Benítez-Inglott García, asistente de Helguera, Rubén Fontes, delegado, y Vicente Gómez, tareas de scouting, acudieron al acto.