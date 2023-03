El tiempo es gélido en Andorra la Vella, capital del micro-Estado de Andorra y adonde llegó ayer por la tarde-noche la expedición de la UD Las Palmas después de entrenar en la ciudad deportiva del Barça, reencontrarse con Pedri, comer en un restaurante famoso de Barcelona y soportar más de tres horas de curvas cuesta arriba en pleno Pirineo. Las grados negativos a plena luz del día son normales en esta época del año, por lo que por la noche la sensación térmica puede llegar a ser de hasta menos 10. La climatología, sin embargo, es secundaria, porque al Estadi Nacional llega (20.00 horas, Movistar Vamos, LaLiga SmartBank TV) el líder de Segunda para medirse con un equipo, el del viejo conocido Eder Sarabia, en horas bajas. No hay excusas.

Tampoco las ausencias de Jonathan Viera y Sandro, acostumbrados, sobre todo este último, a estar más fuera que dentro en los últimos tiempos. No hay manera de que el delantero enlace una serie de partidos consecutivos. Si no es baja por una rotura muscular es por unas pequeñas molestias musculares que aseguró sentir antes del viaje. El caso es que no está, y la UD pierde gol. El capitán, por su parte, se recupera aún de la gripe más larga del mundo y pone el foco en la cita de la próxima semana ante el Málaga y la siguiente en Tenerife. Se le espera.

Aunque esta UD ha demostrado a lo largo de la temporada que puede vivir sin el de La Feria, algo impensable hasta el presente curso. Sólo falta que Xavi García Pimienta saque de la banda al que mejor puede suplir al ‘21’, Alberto Moleiro, para que el tinerfeño tome las riendas. El domingo pasado ante la Ponferradina lo hizo tarde, pero cuando consumó el movimiento, al que añadió la entrada al campo de Sandro, Marc Cardona y Marvin, decantó el partido a favor de los amarillos.

Moleiro, al centro

Así, es de esperar que Moleiro acompañe a Loiodice en los puestos de interior y que Óscar Clemente actúe por la izquierda, aunque cabe la posibilidad de que el pichichi juegue en ese lugar, lo que mantendría a Loren como nueve. De no ser así, el futbolista cedido por el Betis tiene todas las papeletas para dejar su lugar a Marc. Por la derecha, Pejiño parece tener el sitio asegurado.

Sidnei, favorito para suplir al sancionado Coco; Marvin en el lateral y Álex Suárez en el centro, posible opción

Detrás, el técnico deberá realizar una modificación por la sanción de Coco. El central derecho suplente es Sidnei, que lleva mucho sin jugar. Si García Pimienta actúa acorde a lo que ha hecho cada vez que ha habido una ausencia, que no es otra cosa que poner al sustituto natural, el brasileño debería ser el elegido, pero la opción de que Marvin pueda entrar en el lateral derecho y Álex Suárez moverse hacia el centro no es nada descartable. Es más ofensiva.

Enfrente, la UD tendrá al equipo que más tiene el balón –68%, por 66% de Las Palmas–, el único que se lo ha quitado, aunque sin éxito, porque en la primera vuelta, allá en agosto, el cuadro amarillo se lo entregó para golpear a la contra. Por ahí, en la posesión del balón, pasa la batalla deportiva, la del juego; la otra, es la del frío.

Eder Sarabia, segundo de Quique Setién en la última etapa de la UD en primera, verá el partido desde una cabina o desde la grada porque está sancionado. Su obsesión es la pelota, como la de García Pimienta, por lo que esta noche, en el Principado de Andorra, un balón se juega en el hielo.