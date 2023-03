Una justificación extraña la de Pimienta por el empate cosechado en Andorra. No supo aprovechar el equipo insular la ventaja de jugar con un hombre más en la cancha durante 89 minutos. Tras la expulsión de Héctor, el técnico cree que el rival "hubiera ido a por el partido y el resultado hubiera sido otro", justificando así que si el equipo de Éder Sarabia "se mete atrás" es "complicado encontrar huecos". ¿Acaso hubiera preferido el catalán jugar contra once jugadores?

"Cuando un equipo termina con diez, el partido cambia por completo. El hecho de quedarte con uno menos lo condiciona todo", reflexionó el entrenador de la UD dentro del análisis del encuentro por saber por qué Las Palmas no pudo derribar el muro del Principado. Trece disparos, tres palos y ningún gol por el ejercicio de fe defensivo de los tricolores.

Pimienta, al contrario de la sensación que se le quedó con el empate ante el Leganés, cuando también jugó contra diez rivales, descarta la opción de haber perdido dos puntos: "No lo voy a decir", incidió el estratega, aunque si hizo diferencias en que frente a los pepineros no crearon ocasiones y en el Nacional "se generó más, pero no se materializaron".

Asimismo, García Pimienta puso de relieve "la ocasión clara de Óscar en la primera parte", cuando dispuso de un tiro franco frente a Ratti sin oposición; y añadió que "los palos no estuvieron de nuestra parte", después de que Las Palmas se estrellase tres veces contra la madera.

En cuanto a la sustitución de Marc Cardona en el minuto 16 trasladó que "sintió un pinchazo durante un salto", y que Moleiro "hizo un esfuerzo titánico al haber tenido fiebre durante los dos últimos días".

Además, sobre el mediapunta tinerfeño, tirado al extremo, incidió que "tiene la obligación de jugar por dentro y asociarse con sus compañeros", pero que dada la expulsión del rival "todo queda condicionado".