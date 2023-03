Entre el rigor y la parsimonia

No hay drama: al fin y al cabo, la UD Las Palmas acabará la trigésima jornada como líder de la categoría y su fiabilidad defensiva va en aumento. Con el empate sin goles en Andorra (0-0) aumentó a seis su récord de partidos consecutivos imbatido esta temporada y mientras la portería siga a cero siempre sumará. Pero sí le convendría aprender a vivir mejor con un futbolista más, porque en el Principado se dejó dos puntos con los que ya no contará ante un rival que jugó en inferioridad numérica desde el primer minuto. No fue la primera vez que desaprovechó tal ventaja, y por eso volvió a llamar la atención. También porque el nuevo foco está en el ascenso directo, por lo que cualquier concesión de ese tipo, cuando aún no se ha medido con ninguno de sus rivales directos, puede resultar decisiva.

De alguna manera, Las Palmas se dejó dos puntos en el Estadio Nacional y lo hizo entre otras cosas por su parsimonia a la hora de afrontar la superioridad. Tuvo más ocasiones de gol que el rival, pero estás llegaron con cuentagotas, de manera deslavazada y algunas de ellas muy al final. En la retina quedan los remates de Pejiño y Andone al palo, el mano a mano de Óscar Clemente y un paradón de Ratti a tiro de Álvaro Jiménez que incluso besó el larguero, sin embargo, el equipo se encontró sin ideas. Y por eso seguramente cayó en la desesperación que Fabio, que entró en el tramo final en sustitución de Mfulu, reconoció al término del encuentro en la zona mixta del recinto andorrano. En la misma línea se mostró Alberto Moleiro, convaleciente tras haber tenido fiebre en los últimos días y apagado –y disminuido por el entrenador– en la izquierda durante el partido. Fue sustituido. El técnico, en cambio, aplaudió que el equipo hubiera tenido más ocasiones que en Leganés, lamentó no haber exigido más al rival y recurrió una vez más a un argumento de difícil justificación para explicar por qué la UD no ganó: «Nos hemos encontrado un partido completamente diferente al que teníamos pensado», comentó. Es entendible que en igualdad de condiciones la previsión fuera de un duelo abierto que podría haber beneficiado al cuadro isleño, pero en ningún caso justifica la parsimonia, la precipitación ni la escasez de ideas generalizada. Atasco Sea como fuere, Las Palmas registra más de dos horas y media sin poder marcar un gol a un equipo que se encierra, como casi todos a los que se enfrenta, porque tiene un jugador menos. En un contexto distinto el dato carecería de mayor importancia, pero cuando el objetivo es el ascenso directo adquiere relevancia, más si cabe en un momento en que todos tratan de colocarse lo mejor posible para afrontar al últimas 10 jornadas del campeonato. A la falta de precisión, finura y ritmo de los futbolistas se unieron también una serie de decisiones equivocadas de García Pimienta para explicar la ceguera que tuvo el equipo ante el Leganés y el Andorra, como por ejemplo la sustitución de Pejiño, quizá el hombre con más gol de la plantilla, en Butarque al descanso por el mero hecho de tener una amarilla, o la colocación de Moleiro fuera del sitio donde más destaca, el centro, y eso en ausencia de Viera es poco menos que un pecado. En Andorra, además, los cambios significaron que el equipo terminara el partido con dos centrocampista como laterales, Loiodice y Álvaro Jiménez; un delantero centro nato en el extremo izquierdo, Loren; y un centro del campo de mucho músculo pero poco talento, con Fabio, Kaptoum y Óscar Clemente. Un balón que hubiera entrado de los tres que tocaron en los postes habría cambiado la situación, pero el nivel de exigencia en el vestuario y el convencimiento de que el objetivo es subir directo son tales que el pinchazo no gustó a los jugadores. Fabio, incluso, admitió que ante equipos con un bloque bajo no saben entrar. La roca Es una cuestión que el técnico deberá trabajar mejor por si se vuelve a ver con un jugador más en las 12 jornadas que queda. Ante el Racing en El Sardinero jugó toda la segunda parte en superioridad, contra el Leganés en Butarque lo hizo durante una hora y frente al Andorra en el Nacional durante todo el partido. En total, más de tres horas sin ser capaz de marcar y seis puntos menos. Por contra, la UD es una roca. En el Principado acumuló su sexto encuentro consecutivo sin ver portería. El último que batió a Álvaro Valles fue Roberto López, del Mirandés, y tuvo que hacerlo desde casi el centro del campo. En toda la segunda vuelta los amarillos únicamente han encajado tres goles –el Mirandés, el Ibiza y el Racing–, lo que les convierte en el equipo menos goleado, con sólo 15 tantos encajados en 30 fechas. Por ahí, todo bien. Se trata del elemento diferenciador de Las Palmas con respecto al curso pasado y el que destacan todos los entrenadores que se miden con el equipo amarillo. García Pimienta ha conseguido convencer a todos de que la tarea defensiva es común, lo que implica que no hay nadie que no aporte. La presión desde arriba, el adelantamiento de la línea de zagueros y la velocidad para correr hacia atrás son los puntos fuertes de un equipo que apenas sufre en los partidos. Casi nadie le crea ocasiones. También en ataque es peligroso. De hecho es el cuarto máximo goleador y supera la decena de disparos por partido. Pero debe aprender a jugar con superioridad para evitar posibles lamentos.