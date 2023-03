Jesé Rodríguez Ruiz (Las Palmas de Gran Canaria, 30 años), en clave grancanaria. El exjugador de la UD Las Palmas analizó la actualidad de la formación de Xavi García Pimienta tras su polémica salida el pasado junio para jugar en el fútbol turco. Ahora, en las filas de la Sampdoria lucha por la salvación en la Serie A y admite estar "encantado" en la histórica formación de Génova.

"Me gustaría volver a España. Me toca defender los intereses de la Sampdoria y seguir en la Serie A. Es una liga muy competitiva, me está gustando". Descarta la retirada: "A día de hoy, me siento muy bien. Me queda Jesé para bastante. Tengo que demostrarlo en el campo", valoró el atacante de 30 años. Está encantado en Génova: "La gente y la afición me han tratado de una manera increíble. Todos los partidos siempre está lleno. De las aficiones, tras la del Madrid, va la de la Samp. Es la que más me ha impresionado de todas las aficiones que he tenido".

Analiza con melancolía la UD. "No pienso ahora en volver a Las Palmas; les deseo lo mejor y que suban. Se merecen subir. Que consigan el objetivo y logren volver a Primera". Jesé ha disputado tres partidos en el Calcio y computa 91 minutos en la Serie A. Tras dejar el Ankaragücü en diciembre, ahora tiene 30 años en un ciclo más maduro. "La pasión es lo que me mueve ahora, estoy muy motivado en Italia. Trato de dar mi mejor versión y en verano veremos qué pasa". Reconoce que cambiaría algo de su carrera: "Seguramente me habrá equivocado, en algo me habré equivocado", valoró anoche en la Cadena SER en El Larguero.

Elogios a Moleiro

"Pedri y Moleiro son grandes jugadores. Con Pedri no coincidí, pero sobre decir la calidad que tiene. Con Alberto, sí. Es muy buen chico y tiene unas cualidades impresionantes. Puede competir al gran nivel, tiene cualidades. Depende del club al que vaya [cuando deje la UD]. Para mí sí las tiene", determinó sobre la comparativa entre Pedri, ahora en el FC Barcelona y ex de la UD, y Moleiro, que fue tentado por los azulgranas.

Jesé habló de Gran Canaria como "un isla muy futbolera. Se vive muchísimo el fútbol cuando juega la UD, la gente se pega muchas horas alrededor del estadio. En Gran Canaria hay mucho talento. El canario es un jugador diferente".