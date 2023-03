No hay cábalas que valgan para WIlfrid Kaptoum. La famosa media inglesa de ganar en casa y empatar fuera no le vale. Es lógico, porque el ascenso directo en una categoría en la que la UD Las Palmas compite con hasta cuatro rivales por el mismo objetivo de subir por la vía rápida pasa por ganar muchos partido, en la Isla o fuera de ella. Lo dejó claro: "El ascenso no pasa por ganar los seis partidos de casa y empatar fuera, pasa primero por ganar al Málaga y luego habrá que centrarse en el siguiente".

