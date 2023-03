Un nuevo horizonte se abre ante Florin Andone. Es el cuarto delantero para Xavi García Pimienta, o por lo menos así lo ha demostrado el técnico con sus elecciones y los minutos que ha repartido entre los cuatro jugadores de la plantilla llamados a ocupar la punta del ataque, sin embargo, las ausencias de Marc Cardona y de Sandro Ramírez por lesión le abren la puerta a la titularidad en el choque del sábado (20.00 horas) frente al Málaga CF en el Estadio de Gran Canaria.

Bien el rumano o bien Loren será el encargado de formar en la punta del ataque que ambos futbolistas ocuparon en el último compromiso liguero, en Andorra, donde el cuadro amarillo fue incapaz de doblegar a un equipo que jugó con uno menos desde el primer minuto. El duelo concluyó que con el marbellí escorado a la izquierda y Andone en el centro, pero antes el jugador había actuado durante una hora en su posición original, sin gozar apenas de ocasiones de gol.

Desde que comenzó el año acumula sólo 47 minutos, 24 el viernes pasado; suma dos goles

El ex del Brighton, sin embargo, completó 24 minutos –más el descuento– buenos, en los que no sólo ofreció el trabajo de presión que acostumbra a hacer, sino también un cabezazo al poste en el minuto 90 que podría haber significado el triunfo amarillo. De alguna manera, el equipo mejoró con él en el campo y por eso García Pimienta se plantea si incluirlo en el once inicial ante el cuadro malacitano, tercer equipo en puestos de descenso que llega a Siete Palmas de manera consecutiva.

A favor del rumano juega la entidad de rival que hay enfrente, su buena actuación en el Nacional del Principado y también la dilución del efecto Loren, que en cinco apariciones como amarillo sólo ha conseguido un gol, de rebote ante el Lugo. El futbolista cedido por el Betis no ha terminado de encajar en la UD desde que se incorporara en el último día del mercado invernal. Desde entonces ha sido titular en tres partidos de cinco, aunque en el último jugó más minutos que nunca porque sustituyó al lesionado Marc Cardona al cuarto de hora de juego, y su rendimiento no ha maravillado.

Sin protagonismo

De ahí que Andone parta con muchas opciones de ser titular por quinta vez en la temporada, dato que deja a las claras que no ha gozado de la continuidad que seguramente habría deseado. Incorporado el último día del mercado de verano de la mano de Deivid, con el que coincidió en su época en el Córdoba, tras desvincularse del Brighton, apenas ha tenido protagonismo.

No tuvo suerte al llegar: en su primera aparición, cayó lesionado. El técnico le hizo debutar con unos cuantos entrenamientos a sus espaldas y sufrió una lesión muscular que le tuvo fuera los siguientes tres partidos. Al volver, disfrutó de sus dos primeras titularidades, en Lugo y Ponferrada, aunque sólo jugó medio partido en un plan de reparto de minutos con Sandro, que también salía de una lesión. Fue en El Toralín donde marcó su primer gol del curso, de manera acrobática, casi sin querer, pero valió tres puntos.

Dos lesiones le privaron de tener continuidad al inicio del curso; el tanto al Tenerife, su legado

Tras participar en el encuentro siguiente, volvió a caer, lo que le privó de jugar durante tres jornadas entre finales de octubre y principios de noviembre, y también de tener una cierta continuidad para tratar de ganarse el puesto. Cuando reapareció, en el Ciudad de Valencia ante el Levante, salió de inicio, y a partir de entonces siempre estuvo disponible, aunque únicamente volvió a ser titular en Gijón, justo después de marcar al Tenerife su segundo gol del curso para sentenciar el derbi.

La estampa de la celebración fue la que todo el mundo recuerda de Andone: camiseta al viento y grito feroz junto a Jonathan Viera para festejar el tercer tanto de la UD Las Palmas al CD Tenerife. Fue su mejor momento, al menos el de mayor felicidad en el club a nivel deportivo; a nivel personal, haber sido padre ocupa el primer lugar.

A peor

Con el comienzo del nuevo año y de la segunda vuelta la vida cambió para el rumano. Aunque la entidad amarilla lo desmintió, la dirección deportiva barajo la posibilidad de buscarle una salida, pero el jugador frenó de cuajo cualquier opción de irse. En nueve partidos, Andone únicamente ha disputado 47 minutos, 24 de ellos el viernes pasado en Andorra, y se quedó sin jugar en cuatro.

Ahora su buena actuación en el Principado, las bajas de Sandro y Marc Cardona, el hecho de jugar en casa ante un rival en descenso y la poca influencia de Loren le abren la puerta del once. Pide paso, una oportunidad.