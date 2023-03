Sandro y Marc Cardona no llegan al derbi; Marvin, duda

La pólvora no llega a tiempo de jugar el derbi. Sandro Ramírez y Marc Cardona, con sendas lesiones musculares, se perderán el duelo de máxima rivalidad canaria del próximo sábado (17.30 horas), lo que significa que entre Loren y Andone estará el delantero centro del equipo amarillo para tratar de doblegar por segundo año consecutivo en casa al cuadro blanquiazul. Esta vez, el futbolista cedido por el Real Betis, pretendido por el CD Tenerife en el pasado mercado invernal, es el favorito. En cualquier caso, la ausencia de los dos atacantes que más tantos suman este curso supone un lastre para el cuadro de Xavi García Pimienta.

Sandro cayó por cuarta vez está temporada justo después de regresar y agradar en el duelo frente a la Ponferradina. Ese día, el isleño marcó un gol en el tramo final y puso el centro que significó el segundo y definitivo tanto, el de la sentencia. Había sido, por tanto, decisivo para beneficio de la UD, sin embargo, una nueva lesión en el aductor justo antes de viajar a Andorra le devolvió a la enfermería, donde ha pasado más de la mitad del curso.

La previsión con ambos atacantes es que puedan entrar en la lista para la cita ante el Sporting

Aunque su progresión es adecuada, no estará listo para la visita al Heliodoro. El objetivo es que vuelva a estar disponible para la semana siguiente, cuando el Sporting visitará el Gran Canaria. En cualquier caso, la meta mayor del jugador y los servicios médicos del club es que no vuelva a romperse, por lo que tratan de averiguar el origen de tanta rotura muscular tal y como hicieron con Vitolo, cuyo regreso a las convocatorias está cerca.

Si Sandro suma tres goles en la temporada, Marc Cardona aún es el pichichi, con siete, aunque no marca desde el pasado 20 de enero, al Mirandés en Siete Palmas para culminar la remontada. En su caso, cayó en el Nacional de Andorra al cuarto de hora de juego: sufrió una microrrotura en isquiotibial derecho y estará de baja al menos una semana más, toda vez que el de Lérida aún siente molestias. El objetivo con él, al igual que con Sandro, es que pueda estar listo para el próximo domingo 26 de marzo, sin embargo, dependerá de su evolución en los próximos días.

Sea como fuere, ni el catalán ni el canario están con el grupo y se perderán el derbi, lo que, en el caso de este último, significa que se habrá perdido los dos encuentros ante el CD Tenerife, ya que en la primera vuelta tampoco pudo estar tras haberse lesionado semanas antes en Teruel, donde la UD jugó su partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

El ‘9’ amarillo se habrá perdido los dos duelos ante el CD Tenerife por sus continuas lesiones

Marvin Park, por su parte, es duda. El extremo aseguró sentir molestias en el último entrenamiento de la semana pasada y no entró en la citación para medirse con el Málaga CF. Pendiente del resultado de una prueba, su presencia en la convocatoria el próximo viernes para viajar a Tenerife aún no está descartada. Lo que parece una evidencia es que no tiene ninguna rotura, por lo que su disponibilidad o no dependerá de sus sensaciones.

El futbolista cedido por el Real Madrid supone otro caso misterioso en el seno de Las Palmas, ya que ha caído también varias veces, lo que le ha privado de tener un mayor protagonismo.