Los 700 quieren ser más

La Federación de Peñas de la UD reclama a las presidencias de la UD y el Tenerife que acuerden cederse más entradas en los próximos derbis y evitar los problemas de accesibilidad del partido del sábado en el que muchos aficionados no podrán animar al equipo amarillo con su camiseta o bufanda al cuello.

Los 700 seguidores de la UD Las Palmas que estarán presentes en el Heliodoro Rodríguez López el sábado para paladear el derbi canario esperan que la próxima temporada sean más, mucho más. Ese al menos es la intención de la Federación de Peñas, que solicita abiertamente «que los clubes cedan más entradas» en los siguientes derbis. «Que ambos presidentes se pongan de acuerdo, que son muy buenos gestores», resaltan desde la presidencia del ente representativo de las peñas de la UD.

Porque en el reparto de las 700 entradas que se vienen cediendo los últimos temporadas entre el CD Tenerife y la UD Las Palmas, este año ha ocurrido la anomalía de que 300 de ellas van destinadas a la Federación de Peñas y este organismo debe tenerlas inscritas en su registro para poder repartir los boletos dado que son nominativas –es decir, deben llevar impreso el nombre de la persona que la vaya a usar–.

Es por eso que los Ultra Nacientes y la peña Germán Devora no pudieron entrar en el reparto de las 300 entradas que se destinan a la Federación de peñas. Los primeros, porque no están registrados en Aficiones Unidas –la relación documental que usa LaLiga con las peñas oficiales de España– al no querer ceder sus datos personales. Los segundos, «porque se fueron de la Federación», como explica Guacimara Sosa, presidente de la misma y que aclara: «Las puertas las tienen abiertas para volver».

En caso de que se aumente el número de entradas que queden a disposición de los aficionados amarillos «se podría solventar estos problemas», aducen desde la Federación.

Por lo pronto, a cada una de las 25 peñas que están registradas, les correspondió en el reparto de entradas un máximo de quince. Siendo las únicas que pidieron más tickets, sin ser correspondidos, la Marea Amarilla, la peña Jonathan Viera y Amarillos x el Mundo.

Así pues, el amarillo volverá a inundar la grada que se ubique entre Herradura y San Sebastián en la zona alta –como se puede observar en la imagen inferior a este texto–, pero con una salvedad: este año serán 700 sí o sí.

Los seguidores que no estén en la zona visitante no podrán portar prendas ni nada relacionado con la UD

Una obligación que viene dada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han declarado el partido de Alto Riesgo y en las condiciones que se imponen a las aficiones del equipo amarillo se impide que abran la zona vallada para que puedan entrar los seguidores que adquirían entradas en las gradas aledañas y de esta forma pudieran aumentar el número de la hinchada de la UD.

Eso sí, los únicos feligreses de Las Palmas que podrán portar indumentarias y emblemas del club amarillo serán los que se ubiquen en esta grada.

Dicho lo cual, los amantes de la UD que decidan comprar una entrada en las taquillas del Heliodoro Rodríguez López por su cuenta, no podrán acceder al recinto chicharrero con la camiseta de Las Palmas, ni con bufandas, ni algún otra prenda que haga referencia al rival del Tenerife.

Además, en este mismo sentido, la seguridad del feudo tinerfeño impide la entrada de cualquier material con el que se puedan organizar algún tifo en la grada de la afición visitante, así como pancartas del equipo amarillo. «Habrá mucho bufandeo y las banderas pequeñas de siempre, pero poco más, no nos dejan entrar nada», vislumbran desde la Federación.

Bufandas que irán ondeando al viento desde el sábado a primera hora cuando la ruta de las guaguas que vayan recogiendo a los 300 aficionados amarillos parta desde Vecindario a las 8.30 horas, prosiga por el Aeropuerto para recoger a la peña de Lanzarote, haga una parada en el Estadio de Gran Canaria y siga hasta Agaete deteniéndose en Bañaderos y San Andrés, antes de que el barco parta a Santa Cruz de Tenerife a las 12.30 horas y regrese el mismo día a las 21.00 horas.

Para los que estén ya en Tenerife a la espera del barco, a las 13.45 está previsto que el grueso de aficionados se reúna en el Parque de Calistenia que comunica el Puerto con el Cabildo tinerfeño y desde ahí se empiece a crear la Marea Amarilla con destino al Heliodoro Rodríguez López, a pie y no en guaguas, y escoltados por la Policía Nacional hasta que empiece el partido a las 17.30 horas.