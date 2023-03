La memoria selectiva de Nuke Mfulu: "No hay venganza por el 'playoff'; pasó un año y ahora queremos ganar por la afición"

Catedrático en clásicos canarios, Nuke Mfulu mira a su sexto derbi con semblante pacifista. Prohibido dar titulares. Máximo respeto. Silenciar el Heliodoro por la mancha amarilla de los 700 gladiadores y una hoja menos en el calendario por el ascenso. El centrocampista franco-congoleño confía en batir al CD Tenerife para revertir la mala dinámica de las últimas cuatro jornadas -solo una victoria y tres empates-. "No creo que exista venganza alguna ni venganzas, el playoff pasó hace un año y está olvidado. Solo pensamos en lograr la victoria y hacer feliz a nuestra afición. Estamos concentrados al cien por cien en nuestro objetivo". En relación al hecho de estrenarse como realizador en el Heliodoro -suma 54 duelos de amarillo sin ver portería-, repite que lo importante es el conjunto. "Estoy pensando en hacer mi trabajo, no estoy mirando a la posibilidad de hacer gol. Solo me centro en hacer mi trabajo para ayudar al bloque. Ahora mismo, mi gol no es el objetivo".

Su mejor recuerdo, el clásico del (2-1) con el tanto agónico de Álvaro Lemos para tumbar al Tenerife con Mel de técnico. "Mi mejor recuerdo en un derbi canario fue mi debut con el tanto de Lemos en el último minuto. Sabemos que llega un partido durísimo y es muy emotivo para la Isla". Sobre la renta de los 20 puntos para los amarillos, un escenario sin precedentes, Nuke no lo considera un elemento clave en el pulso de máxima rivalidad regional. "Es un partido durísimo, de tremenda exigencia. Pero cuando estemos los dos equipos en el césped, la diferencia de la clasificación dará igual". La calculadora del ascenso El timonero asume cada jornada en esta recta final será crucial. Once finales por conquistar el ascenso. Pero desmiente que tengan en la mochila "doble presión" por responder en esta persecución y tumbar al Tenerife. "No tenemos doble presión. Hemos jugado bastantes derbis y sabemos el camino. Ya tenemos experiencia. Este tipo de partidos exigen una intensidad, pero luego quedarán más partidos [10]; no será definitivo". Desmiente que el que marque primero tiene mucho ganado. "Eso no es definitivo, ante el Málaga nos adelantamos dos veces y empatamos. Ganar haría feliz a toda la 'marea amarilla' y acabaría con la racha. "No habría mejor manera de cortar la racha que llevamos más o menos negativa". La identidad táctica no se toca. Es innegociable. Precisos con el esférico y titanes sin balón para la recuperación en campo contrario. "Hay que tener paciencia, ser conscientes de la importancia de completar nuestro juego. No sé lo que hará el Tenerife. Debemos tener ritmo y una presión elevada tras pérdida".