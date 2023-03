Viera enchufa la máquina de titulares. Industria dialéctica de contenidos a las puertas de la madre de todas las batallas. Ahora sí, se alza el telón del el derbi canario. Jonathan Viera Ramos, capitán de la UD Las Palmas, que encara su noveno clásico canario -sábado y desde las 17.30 horas en el Gran Canaria-, tomó el micrófono y dejó un carrusel de reflexiones de interés. En relación a si considera que puede ser su último clásico en el Heliodoro, se mostró dubitativo. ¿Seguirá de amarillo el próximo curso? ¿Y la tentación de Arabia Saudí? Habló del talante familiar de esta generación y lo comparó con la UD de la 14-15. Reconoce que hay presión y critica la toma de decisiones del equipo cuando compitió en superioridad ante Lega y Andorra.

"No lo sé. Mi pensamiento es que no, pero está claro que esto es fútbol y puede pasar de todo. Ojalá sea mi último derbi en el Heliodoro porque subimos a Primera y ellos, desgraciadamente, ya no van a poder subir en esta temporada. No puedo decir a día de hoy que sea mi último derbi. Me queda tiempo de contrato [tres temporadas más]. Tengo 33 años y, lógicamente, cada vez la cosa se pone más difícil. Mi intención es seguir aquí mucho más tiempo. Pero mañana, la verdad que no sé lo que va a suceder".

Fue franco y directo, en relación a las deficiencias que ha mostrado la UD Las Palmas cuando se ha medido a un rival en inferioridad -como aconteció ante Leganés y Andorra-. "Es un hecho que nos está costando. Se nos han escapado puntos por la precipitación de no entender que el partido dura 90 minutos y que hay que desgastar al rival para encontrar espacios. Ahí es donde estamos pecando. Tenemos que buscar soluciones para entrar en defensas que se cierran. El equipo ha aprendido y se corregirá".

La persecución de los tiburones

Viera descarta que medirse a un rival con diez sea contraproducente. "No podemos analizar que jugar contra un rival en inferioridad sea negativo, si tienen dos menos; pues mejor". Asume que la UD, catorce jornadas, en puestos de ascenso directo, es el rival a batir y deben convivir con la presión. "Está claro que de aquí al final la presión existe. Tenemos que aprender de todo lo que pasó el año pasado [invictos en las últimas once jornadas]. Estamos gestionando bien las cosas. Vamos a tener que pelear hasta el último partido. Hay que darle normalidad a lo que estamos viviendo. No podemos tirarlo nosotros por la borda".

2015 versus 2023

Se le cuestionó qué equipo es más potente, si el que logró el ascenso de 2015 en el mágico 21-J o el actual. Un segundo ascenso de amarillo le haría entrar en la historia del club. "Si consigo este ascenso sería más especial que el primero [21-J de 2015]. Por el tiempo y los años vividos en mi carrera. Aquel equipo no era tan bueno como este, que tiene mucha calidad. Este equipo de ahora es una familia, aunque no digo que el otro no lo fuera. El otro era más perro, sabía competir mejor en situaciones extremas. No se pueden comparar. Disfruto de los dos equipos; de aquel y de este (...) Este año lo más importante es que nadie está por encima de nadie".

Aplaude la respuesta de la afición, que se ha desplazado en masa a Tenerife en las últimas horas para adquirir sus entradas para el clásico. "Es increíble. Nunca había visto a la afición como la veo ahora. Nos apoyan pase lo que pase. Este año a la gente le gusta mucho lo que ve del equipo. Es importante que en los momentos malos estemos unidos; así se consiguen las cosas".

Contradice a Nuke Mfulu, que valoró que afrontaba la cita sin "venganza" por lo que pasó en el pasado playoff. "A mí no me gusta perder. No es revancha. Me gusta ganar todos los partidos. Si me ganan luego quiero volver a jugar contra ellos para ganarles. Quiero ganar siempre, aunque esté jugando con mi hijo".