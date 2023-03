Decenas y decenas de camisetas amarillas se juntaron esta tarde de viernes en Barranco Seco para despedir a la UD Las Palmas antes de partir a Tenerife para jugar el derbi.

Al grito de "¡Sí se puede!", los aficionados intentaron animar y motivar a los suyos a poco más de 24 horas de jugar uno de los partidos más importantes de la temporada.

"No me falles Las Palmas. Yo nunca te he fallado", entonaron los seguidores del equipo amarillo junto a otros cánticos ya clásicos.