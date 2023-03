El palo de Ramis a Pimienta por la canariedad en el derbi: "No hay niveles de sentimiento; al final se decide por fútbol y acierto"

Luis Miguel Ramis, máximo responsable técnico del CD Tenerife, cuestionó la valoración de su homónimo de la UD Las Palmas Xavi García Pimienta, que solo unas horas antes calificó de "gran ventaja" contar con un número elevado de canarios y canteranos en el vestuario amarillo. "Es una opinión, así como ustedes los periodistas de atribuir los favoritismos. No me encargo de eso. La clasificación refleja lo que refleja (...) Atreverse a decir que en 90 minutos le ponen más pasión por jugadores de la casa o yo soy más favorito por jugar en el Heliodoro; pues no estoy de acuerdo. Ese componente de que tendrán más pasión por ser jugadores de la isla...Para para sentir esto, hay que vivirlo durante un tiempo. Puede ser desde la cuna o de otra manera. ¿Sentimientos? No hay niveles de sentimientos, no veo el sentimiento nivel 1, nivel 3. Todo es lo mismo", determinó el técnico del cuadro chicharrero. Además, insiste que "no hay diferencias en ese aspecto, todo se resuelve por fútbol y acierto".

La UD cuenta en su lista de convocados con ocho canarios -cuatro grancanarios como Fabio, Eric Curbelo, Álex Suárez y Viera, así como tres tinerfeños como Kirian, Clemente y Moleiro y el central lanzaroteño Saúl Coco-. Por su parte, en el Tete figuran los tinerfeños Javi Alonso y Teto. La defensa de un compromiso sin banderas de Ramis va por los capitanes Aitor Sanz (12) y Carlos Ruiz (12) que suman 24 clásicos canarios y no pasaron por Geneto. Tras confirmar las bajas de Sam Shashoua, Mo Dauda y Durmisi, recordó que prefiere establecer comparaciones con el playoff y no con el último derbi, que se decantó de forma clara para los amarillos el pasado noviembre (3-1). "Me agarro lo que quiero". Aplaude la brillante temporada de la UD Las Palmas que marcha segunda con veinte puntos más que los amarillos. "Sus números son los que son, han mejorado defensivamente y en ataque son potentes. Son enérgicos cuando recuperas rápido, lo hacen bien pero generan desajustes, sabemos lo que tenemos que hacer con toda la responsabilidad. El ambiente será extraordinario y ahora hay que ganarlo". Ramis receta luchar con corazón y cabeza. "Ser inteligente y luego ponerle energía; mucha emoción". Con la capa de Superman Con un tono de humor, pide "hacer un muy buen partido ante un buen rival. No vamos a multiplicar por dos la velocidad, ni rellenarnos de superpoderes. Tenemos argumentos para hacer un partido completo".