Álvaro Jiménez y su dosis de testiculina con el objetivo de zarandear al equipo de cara al futuro. Tras la debacle en el Heliodoro Rodríguez López por parte de la UD al encajar cuatro goles, el cordobés mandó un mensaje de orgullo propio: "Hay que echarle un par de huevos ahora y el fútbol nos devolverá lo que nos debe". Un golpe a la moral del equipo amarillo y que el extremo espera que sirva de revulsivo para reactivarse de cara a las diez jornadas que restan para el final de temporada.

El atacante califa reconoce que frente al Tenerife "no salió nada" y admite sin lugar a dudas que Las Palmas "no salió al campo como debería", y en comparación con el rival blanquiazul, "sí lo hicieron". Sin embargo, Jiménez no quiere caer en el lamento perpetuo y mira hacia adelante. "Hemos perdido y ya está, ahora toca pensar en el siguiente partido y recuperar esa posición de ascenso directo. Tenemos que ser nosotros y ser una familia más que nunca", subrayó.

Abraza la idea de que en la segunda parte el equipo insular "mejoró", pero en un análisis global, entiende que la UD "no ha sido la de toda la temporada". "Es evidente que no hemos sido el equipo de todo el año, pero no tenemos que pensarlo más. Ahora nos toca despejar la cabeza y mañana iremos a entrenar para ir fuerte la próxima semana contra el Sporting", añadió el dueño del dorsal 15.

Sobre el marcador abultado que se lleva Las Palmas de su visita a la Isla vecina fue categórico. "Da igual perder por uno que por cuatro, la derrota es la misma".