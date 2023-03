Bendecidos por ‘Sir Vinny’

La bendición del británico más querido en Gran Canaria para el derbi de la UD contra el Tenerife no faltó a su cita. Vinny Samways, que defendió la camiseta amarilla durante seis temporada, las comprendidas entre 1996 y 2002, y con seis partidos frente al conjunto chicharrero a sus espaldas, de los que ganó cuatro, no tiene dudas de un nuevo triunfo esta tarde: «Las Palmas va a ganar al Tenerife, seguro».

El londinense ayer contaba las horas para ponerse delante del televisor para ver el choque contra el Tenerife. «Veo todos los partidos de Las Palmas que puedo y este, obviamente, no me lo voy a perder», incide Vinny, que relata con mayor tranquilidad que la que vivía los días previos a los derbis cuando era jugador. «Mira, yo me pasaba como dos días antes de estos partidos muy nervioso porque los derbis duran dos semanas. Empiezan siete días antes y duran otros siete después. Son los más importantes del año».

«Siempre salíamos contentos cada vez que jugábamos contra ellos», traslada con una carcajada socarrona

Para Samways el resultado de los derbis determinaba el estado anímico del equipo y de la Isla durante esas dos semanas a las que se refiere. «Sí, sí, el partido vale tres puntos igual, pero si ganas le das el mayor regalo a la afición y encima puedes decir que eres el mejor equipo de la tierra en ese momento», resalta.

En ese sentido, y en cuanto a la gestión temperamental que puede trasladarse al césped, en el que él era un hacha en cuanto a entrega por el escudo, Vinny da un consejo a los que hoy puedan estar lidiando con la inquietud en el vestuario amarillo. «Yo estaba nervioso hasta el último momento, pero cuando saltaba al césped todo se me olvidaba. Es el único consejo que puedo dar. Que desconecten y disfruten estos partidos», añade.

Porque Samways se puede considerar un experto en cuanto a partidos de máxima rivalidad. Con el Tottenham jugó tres, uno con el Sevilla y los seis con la UD «Doy gracias a dios por haber jugado los derbis contra el Tenerife, Betis, Arsenal y vivirlo contra el Liverpool –cuando perteneció al Everton, aunque no disputó ningún partido contra los Reds–», subraya el británico.

Cuestionado sobre cuál derbi contra el Tenerife es con el que se quedó mejor sabor de boca de los seis que jugó y en el que solo una vez dobló la rodilla –en 2002 en el penúltimo partido liguero, 0-1 con gol de Marioni en el Insular–, no titubea en su respuesta: «Mi memoria es muy extensa, recuerdo todos los partidos, pero sin duda el mejor fue el que le ganamos por 1-3 en el Heliodoro», espeta, para dejar una de sus perlas con su risa socarrona: «Mi experiencia es que siempre saliamos bastantes contentos cada vez que jugábamos contra ellos».

El derbi que guarda con mayor cariño Samways guarda un momento imborrable en la retina de los aficionados amarillos gracias a Nacho González, el portero del equipo entrenado por Fernando Vázquez, que se dispuso a poner el tercer tanto de los insulares desde el punto de penalti con un zambombazo –como todos los que lanzaba– para batir a Sergio Aragoneses y sumarse a la cuantía goleadora de Tevenet y Josico.

Ese fue el penúltimo derbi que la UD ganó en Tenerife. Una sequía que duró veinte años hasta el Kirianazo de la temporada pasada y que Vinny confía que se repita en la actual.

Tanta confianza como la que tiene en García Pimienta. «Me encanta el entrenador. Su perfil y su juego es muy bonito. Hace el típico fútbol canario de tiki-taka. Es de alto nivel, como lo era Kresic», recalca el ex mediocentro.

Al rescatar al entrenador croata, artífice del ascenso de la campaña 1999-2000 y de los paralelismo que pueda tener esta UD con la que él defendió hace 23 años, ve ciertas similitudes. «Ahora hay muchos jovencitos con ganas de brillar y gente muy buena con experiencia, como lo éramos nosotros aquel año», aclara.

Además, si bendice a la UD para el derbi de esta tarde, también se muestra confiado en el trabajo de Pimienta de aquí al final de temporada. «Sabe lo que tiene que hacer para ganar el derbi y sabe lo que debe hacer en los once partidos que quedan, creo que ha hecho una buena estrategia del año. En el fútbol puede pasar de todo, pero creo que este año vamos a ascender. Le deseo toda la suerte a mi Isla». Palabra de Vinny.