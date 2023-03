Del "veo mucha fiesta aquí y me parece bien" al "si no tenemos la pelota somo un equipo normalito". Jonathan Viera no esconde que las sensaciones con las que se queda tras el 4-1 del Heliodoro Rodríguez López son "muy malas" porque el capitán entiende que el equipo pecó de personalidad: "No fuimos nosotros mismos y eso que lo habíamos hablado antes de empezar", resaltó el Mago de la Feria, que entrega a su vez la cuchara al máximo rival regional. "El Tenerife fue muy superior en la primera parte", subrayó.

Las claves para la derrota abultada que se lleva la UD de su visita a la Isla Vecina para Jony pasan porque el Tenerife superó a los amarillo "en intensidad y en personalidad", además de remarcar que "el primer gol tan temprano nos hizo mucho daño". A pesar de haber mejorado la imagen tras el descanso, Viera indicó que el cambio de intensidad de sus compañeros "fue insuficiente porque ya era tarde". "Demostramos orgullo en la segunda parte, pero ellos en su campo son muy fuertes", sentenció.