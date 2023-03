Fabio reclama su titularidad

Bandera de los meritorios. Fabio González es el claro ejemplo de la nómina de jugadores que maneja García Pimienta dentro de su vestuario y de los que les pone la etiqueta de «injustos» por cómo se comporta con ellos al tener que dejarlos en el banquillo a pesar de estar rindiendo a un nivel destacable tanto en el día a día de los entrenamientos como cada vez que les llega la oportunidad para jugar.

Para Fabio, esas oportunidades le han llegado en los dos últimos partidos una vez llegada la segunda parte. ¿El motivo? Que Nuke Mfulu ha cuajado unos primeros 45 minutos impropios de lo que ha venido demostrando el franco-congoleño a lo largo de sus dos temporadas como amarillo.

Ante el Málaga el segundo capitán de la UD combinó una serie de malas decisiones en la salida de balón, además de arrojar una imagen dudosa sobre su capacidad física, lo que incluso le costó una tarjeta amarilla en el minuto 15, motivo por el que jugó la última media hora de la parte con el freno de mano echado y sin la entrega necesaria a cada choque.

La solución tomada por García Pimienta fue la de dar entrada a un Fabio que venía de tres partidos sin apenas tener relevancia en el terreno de juego. Una mitad por delante para volver a dejar muestras del paso adelante que tuvo que dar precisamente cuando Mfulu estuvo lesionado dos meses y se perdió la disputa de seis encuentros, los comprendidos entre el Racing de Santader de la jornada 22 hasta la 27 del Lugo.

Ahí el pivote titular, además de en el partido en el que Mfulu fue expulsado contra el Villarreal B en la anterior jornada, no fue otro que Fabio González, que certificó el paso adelante que todos le reclamaban.

Sin embargo, desde que Nuke dejó atrás sus molestias físicas, la presencia del 8 de Ingenio se diluyó con tan solo 19 minutos jugados hasta el día del Málaga. Cinco contra la Ponferradina y catorce frente al Andorra –contra el Leganés estaba sancionado por cumplir ciclo de amonestaciones–.

Ahora bien, después de la actuación de Mfulu en el Heliodoro Rodríguez López en la primera parte, junto a Enzo, otro de los que ha quedado señalado por el bajón de clarividencia en el juego en estos dos últimos partidos, y con el despliegue mostrado por Fabio en el verde, la titularidad del mediocentro ante el Sporting el domingo cobra un peso enorme.

Todo ello aderezado con la carga emotiva de lo que supone para Fabio el escudo de la UD. Producto de la cantera, de los que ha ido derribando categorías desde la etapa juvenil, en Tenerife se le percibió afectado por el marcador abultado que se llevó Las Palmas de vuelta a Gran Canaria.

Todo lo que no se percibió en la primera parte a través de Enzo y Nuke se vio en la segunda con Fabio en el terreno de juego. Coraje, entrega física y sapiencia en la toma de decisiones para que al menos en la segunda mitad el equipo de Pimienta mejorase su imagen ante el eterno rival.

El entrenador dejó claro en la rueda de prensa posterior al derbi, con los cuatro tantos a sus espaldas, que no va «a penalizar a Mfulu», porque para el barcelonés, el franco-congoleño «es un chico que se lo deja todo». «No creo que sea un tema de frescura. No ha sido un bajón físico, era un tema del conjunto no de un jugador concreto, sino hubiera tenido que cambiar al equipo completo», añadió el míster.

Por lo pronto Fabio acumula 24 partidos, de los cuales nueve han sido desde el once titular, uno de ellos precisamente en el Molinón, el próximo rival de la UD y donde se ganó por 0-1 con él de pivote.