Ramírez vuelve a casa: "Me da igual que me echen tras el partido con la UD Las Palmas o me renueven tres años más; vivo el día a día"

Miguel Ángel Ramírez (Medina) contra el imperio de Miguel Ángel Ramírez (Alonso). El técnico grancanario de 38 años, máximo responsable del Sporting de Gijón, se cruza el domingo con los amarillos y con los recuerdos de su infancia. Apuesta por el ascenso de los de Pimienta, pero confía en salir victorioso de Siete Palmas. No se ve dirigiendo a la UD en un futuro. Asuma las críticas por la delicada situación del club gijonés, al borde del descenso. "Cuando estaba el Pitu, también leí lo de 'fuera Pitu".

Lo del domingo es como medirse a un órgano de su cuerpo.

En esto del mundo del fútbol, nunca se sabe. Es como si Xavi Hernández o García Pimienta se enfrentan al FC Barcelona con la UD Las Palmas. Es así, toca salir de nuestra tierra para dedicarnos a lo que nos gusta. Te toca como entrenador y es una situación que debes afrontar. Uno está acostumbrado a diferenciar [lo profesional de la personal] y a salir de tu tierra para poder labrarse un futuro.

¿Qué será lo más especial? ¿Ganar al escudo que formó parte de tus inicios o hacerlo bajo los ojos de su familia, amigos o de Tonono, su jefe en la cantera amarilla?

Espero que lo más especial sea ganar. Porque necesitamos la victoria y lo más emotivo es ahora firmar el triunfo en el Gran Canaria. Pero hacerlo en mi tierra, ante el club de mi vida, con mi gente, familia, trabajadores del club, empleados, directivos como Tonono o jugadores de la UD que conozco muy bien. Existen muchísimos vínculos y son partidos especiales. Trataré de ayudar al Sporting y sumar que es lo que tenemos que hacer.

Dirigió a Sandro Ramírez con Paco Lemes en el Alevín C de la UD Las Palmas.

Tuve a Sandro [Ramírez] y a Fabio le llevé en una segunda etapa en el club. Tengo mucha amistad con Jonathan Viera, Kirian, Benito, Eric Curbelo...A Álex Suárez le entreno siendo cadete. Hay muchos con los que he coincidido y luego con otros mantengo una buena relación.

Maneja toda la información del rival como si fuese un agente del FBI. Casi ha parido a la UD. No le perdonarán la derrota.

Si fuese tan fácil, nadie perdería. Es un juego y hay miles de factores. Sí es cierto que es una semana diferente en lo referente a la preparación. Es el equipo que más conozco y analizo de Segunda. Además, a nivel individual los conozco y comparto esa información con los míos. Les he advertido de lo que nos vamos a encontrar. Desde esa casilla, darles herramientas para competir mejor.

¿Qué lección vital sacó de su paso por el Colegio Claret, donde fue alumno, profesor, entrenador de fútbol...?

El Claret marca mi vida, porque empecé desde los dos años, termino segundo de Bachillerato y luego regresé como profesor. El Claret, junto a mi familia, forja mi personalidad. De igual manera, mi forma de vivir. De verlo y analizarlo todo. Me han ayudado a ser la persona que soy hoy. Es un pilar fundamental.

Fue miembro activo en la Pastoral del Claret. ¿Sigue siendo tan creyente y aferrado a Dios?

Mi familia es cristiana y católica. Yo también lo soy. Pertenezco al Movimiento Seglares Claretianos y me considero una persona de fe. De hecho, ya tengo relación con los claretianos de Gijón, son los que cuidan mi fe.

Es el primer técnico grancanario que se mide a la UD con el escudo de un conjunto de fuera del Archipiélago.

Lo miré esta semana, 'creo que soy el primero', me repetía. Nunca se había dado esa circunstancia. A partir de ahí, lo veo como el comienzo de algo bueno. El inicio de una nueva generación de entrenadores canarios. Que sea la primera presencia de muchas. Un inicio. Que en un futuro, los técnicos canarios puedan dirigir a equipos profesionales lejos de Canarias. Si puedo abrir la puerta a otros compañeros míos, desde mi modesta contribución, para poder salir de ahí. Espero que se repita en muchas ocasiones.

¿A qué factores achaca que no existan más técnicos canarios de éxito en Primera, Segunda en el extranjero? ¿Deben encontrar su Olabe -el ahora director deportivo de la Real Sociedad jugó un papel clave en el pase de Miguel Ángel por Vitoria, Catar y Ecuador-?

Se suman diferentes factores. Es importante salir, en Canarias hay una competición y formación muy endogámica. Tenemos que expandirnos, tenemos que salir para poder aprender. Para abrir nuestra mente a otras cosas. Poder explorar nuestros límites. Hay un doble factor. Renunciar a tu tierra y a tu gente por salir, pero también que alguien te brinda la oportunidad en un momento determinado. Pero claro, para que alguien te brinde la oportunidad, en un momento determinado, tienes que insistir mucho. Estar para que te brinden la oportunidad. Yo salí mucho, fue a muchos cursos, muchos congresos, muchos clubes a aprender. Conoces a mucha gente y a partir de ahí generas esas conexiones para que se brinde la oportunidad. Si no sales, si no te formas...Es más difícil que la encuentres.

Lleva 65 días en el Sporting. Dos victorias en nueve jornadas. ¿En qué cree que se ha equivocado?

[Reflexiona] No sé si me he equivocado en muchas cosas. Nos hemos encontrado un contexto complicado a nivel interno, y que estamos tratando de cambiar poco a poco. Estamos inmersos en un proceso de transformación. Hay una mochila muy pesada heredada del año pasado, en el que se convivió muy cerca del descenso. Hay miedos y rechazo al cambio, a tratar de hacer cosas diferentes. Para obtener resultados diferentes, hay que hacer casos diferentes. No puedes hacer lo mismo. Aprendo de la competición. Voy sabiendo de los elementos con los que cuento, pero contamos con un hándicap importante. Tenemos muchos lesionados, tengo que tirar de jóvenes del filial que carecen de experiencia. Es complicado. Con los elementos que cuento, tratas de aprender para ante todo ser más competitivos.

¿Le dolieron los pitos del Molinón ante el Mirandés?

Ya me habían advertido de cómo era el público del Molinón, que es muy exigente. Pero lo es también el Estadio de Gran Canaria, marchando primera en la tabla y ante la Ponferradina, a los 20 minutos, pitos. Al final, lo vemos con normalidad. La gente quiere ganar desde el minuto uno. Y si no es así, muestro mi descontento, es ley de vida. Ahora no hay circo romano, pero el circo es el fútbol. Como especie, no hemos evolucionado mucho. Necesitamos ir a un sitio para descargar el 'día a día' de nuestra mochila. Se acepta con naturalidad. Ojalá que el Sporting puede revertir esta situación. En cuanto al equipo, cuando lo hace bien y compite, los pitos se convierten en aplausos. Pero nos gusta regodearnos en lo negativo. También nos han aplaudido y no se dice. Adoramos darle bombo a lo negativo y a lo tóxico.

Está a cuatro puntos del descenso y cuenta con el paraguas del Grupo Orlegi, ¿se siente ajeno a la guillotina? ¿Es intocable hasta 2024 o es consciente de que si pierde en la Isla puede corre peligro?

Creo en dos cosas, por mucho que me traiga el Grupo Orlegi, el entrenador siempre está supeditado a los resultados. Es una ley máxima en el deporte de alta competición. Pero también sé, que el Grupo Orlegui no toma decisiones en base a resultados. La decisión con el Pitu [Abelardo] no fue una cuestión de resultados solamente. Ellos tienen un histórico en México, en el que no toman decisiones en base a los números sino a una evolución de procesos. Aunque reconozco que en el fútbol de élite, mandan los resultados.

¿Se siente perjudicado por la sombra del 'Pitu' Abelardo? ¿Esperaba algo más de paciencia de la afición y del entorno?

Cuando estaba el 'Pitu', también leí comentarios de que 'fuera el Pitu'. Tengo la suerte de conocer a entrenadores con pasado en el Sporting y todos, todos, han vivido la misma situación. Así que Miguel Ángel Ramírez está viviendo la misma que situación que han vivido todos los preparadores del Sporting. No ha cambiado nada. La prensa es así con todos.

¿El título con Independiente del Valle le hizo perder el sentido y los despidos con Inter y Charlotte le bajaron a la tierra? ¿Pasó del Rolls-Royce al Panda?

La situación ha sido diferente en los tres clubes en los que estuve. Un éxito internacional que pocos entrenadores pueden lograr tras muchos años de trayectoria. Sumado a la experiencia de un club que no se base en la independencia de los resultados, sino en una visión de proyecto. En Brasil [Inter de Porto Alegre], sabía que iba a vivir la realidad de los todos los técnicos de Brasil. Que era durar bien poco, pero acepté pagar ese precio de la presión del 'si pierdo me echan'. Vivirlo y que cuente como crecimiento. En Charlotte, fue ajeno a resultados. No fue una decisión deportiva, estábamos en el playoff. Fue una gestión del director deportivo, un enfrentamiento personal. Aprendí. En el fútbol, a veces hay intereses y egos que están por encima de lo deportivo. He aprendido de todo. Desde que en el Independiente del Valle decido que quiero ser técnico profesional, sé que tendré más fracasos que éxitos. El entrenador de fútbol tiene más despidos que éxitos. Esto es muy difícil.

Dice Pacuco Rosales que hasta que no te despiden diez veces, no eres entrenador.

Estoy muy lejos de esa cifra, pero soy consciente de que llegará. Tengo una anécdota con Imanol Ibarrondo, que fue coach de la Real Sociedad, que me decía Miguel, mira te van a echar. Es una realidad, a ti y a todos. No sabemos cuándo. La pregunta es: ¿quién quieres ser mientras estás? A mí me da igual que me echen tras el partido ante la UD Las Palmas o me renueven tres años más, vivo el día a día. Trato de ser mejor entrenador cada día. Soy un afortunado de poder vivir de esta experiencia. De cada minuto. De crecer con este grupo. Me da igual cuando me echen, no voy a parar de disfrutar de cada segundo de cada etapa.

¿Le gustaría dirigir a la UD? ¿Lo encara como un reto al ser grancanario?

No lo sé, no tengo claro. Le va a resultar muy difícil a un entrenador canario entrenar a la UD. Creo que para lo bueno, sería fabuloso. Pero en lo malo, no sé hasta qué punto estoy dispuesto que mi gente soporte la presión que conlleva esa responsabilidad. No lo tengo claro.

Como canario, ¿se elevan los voltios de la la descarga de la silla eléctrica del banquillo de la UD?

El canario con el canario es más agresivo y exigente que con el que viene de fuera .

¿Qué tal se lleva Miguel Ángel Ramírez (Medina) con Miguel Ángel Ramírez (Alonso)?

Sí, he tenido diferentes encuentros... Todos casuales. En la calle o restaurantes. Nos saludamos con respeto y nos preguntamos cómo nos va. Nada más de esa relación.

¿Cómo combatirá las armas de Pimienta y de una UD herida tras el derbi?

Las Palmas no puede tener la iniciativa ni llevar el peso del partido. Trataremos de que se sientan incómodos, que desde nuestra agresividad podamos provocar errores e inseguridad. Que no se sientan dominadores. Quitarles ese protagonismo.

Apuesta por el ascenso de la UD con Pimienta. ¿Los considera uno de los grandes aspirantes?

Para mí sí, les he visto todo el año muy sólidos. Tremendamente regulares. En el momento en que se recuperen los lesionados y sean lo que son realmente, pues son temibles. Tienen jugadores que son difíciles de parar.

¿Viera sigue siendo el Messi o Maradona de Segunda?

En forma, no es jugador de Segunda. Es de Primera. Si está a su nivel, la UD gana siempre.

¿Qué pasa con Jony?

Es un tema físico y de recaída de lesiones. No ha tenido regularidad. Está mermado y ahora lesionado. Ha tenido mucha mala suerte este año.