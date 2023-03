«La UD tiene crédito y no es la hora de buscar culpables»

Cinco testimonios para reparar el alma de la UD. Una cura futbolística para la recta final de las diez jornadas del vértigo. De la intensidad defensiva al robo tras pérdida. Finalizar jugadas, precisión, el peaje del desgaste psicológico y la candidatura descarada de Fabio González a la titularidad por Nuke Mfulu. El casting del timonero y la búsqueda de culpables. Cuestionario con talante constructivo y la mano derecha sobre la Biblia. Toda la verdad y nada más que la verdad para huir de las tinieblas.

«¿Fallos defensivos? Esta zaga estuvo seis jornadas consecutivas sin encajar un gol» Toni Dumpiérrez - Extécnico del Vecindario

El sanedrín del extécnico de la UD Vecindario, AD Huracán, Estrella CF, Sporting de San José, Pedro Hidalgo, Marino CF, entre otros, Toni Dumpiérrez. Analista con kilómetros y ocho temporadas en los filiales de la UD Las Palmas. Alergia al pesimismo. Urticaria al derrotismo del entorno tras sumar una victoria en las últimas cinco jornadas de competición. Los de Pimienta van terceros.

«Nuke y Fabio son distintos; cada uno aporta una cosa. Me guardo mi opinión» Toni Dumpiérrez

«El equipo está metido de lleno en una zona para privilegiados. Los resultados no son malos [la debacle en Tenerife por 4-1 es la primera derrota de 2023]; han mejorado en el balance defensivo. Yo lo del Heliodoro lo aíslo del diagnóstico. Fueron solo tres puntos, ganaron merecidamente. Demando aprovechar las ocasiones con más precisión. Las Palmas controla el partido, desde la posesión, es un arma que utiliza. Es uno de los equipos que más llega a la zona de tres cuartos . Con Pimienta, tiene un estilo y lo mantiene. No altera la forma de jugar». Lanza un dardo a los críticos: «Los que salieron en Tenerife y saldrán el domingo ante el Sporting de Gijón (20.00 horas, #Vamos), y son criticados, sumaron 58 puntos. Son los mismos, no conviene olvidarlo». Sobre si Pimienta debe apostar por Fabio, matiza que son piezas diferentes. «Te van dos versiones opuestas y debes elegir». Sobre el impacto del clásico, añade que «prefiero perder un partido por 5-1 que perder cinco por 1-0».

«Hay que buscar la continuidad en el juego y finalizar las jugadas en ataque» Víctor Afonso - Extécnico de Las Palmas Atlético

No ejecutaría una revolución en la retaguardia tras encajar seis tantos en los últimos dos pulsos. «Esta defensa te dejó l19 porterías a cero. Además, seis de manera consecutiva en un tramo de la competición [que le valdrá el récord de imbatibilidad a Álvaro Valles]».

«Curbelo y Moleiro no están bien; y de Viera no dudo. Jugaría siempre en mi equipo» Víctor Afonso

Los pecados del estilo

Víctor Afonso, excapitán de la UD, ha llevado las riendas de Las Palmas Atlético, Atlético de Madrid B, UD Tamaraceite o Lincoln Red de Gilbraltar. En esta situación de dudas y recelos, inicia su diagnóstico con bala. «El estilo no gana partidos. Las Palmas no recupera rápido tras pérdida y se ha convertido en un equipo muy largo en el césped. Hay que buscar la continuidad en el juego, robar en campo contrario (...) Fíjese si la cosa está mal que se empieza a dudar del físico de los jugadores».

«Fabio tiene que ser el eje del centro del campo y darle quizás más protagonismo» Josico - Extécnico de la UD Las Palmas

A la hora de individualizar, detecto un descenso en el nivel competitivo de Nuke y Enzo, tras «salir de sendas lesiones». Del Mesías no duda. «Jonathan Viera siempre jugaría en mi equipo. Pero hay que reconocer que Nuke y Enzo vienen de lesión; Eric Curbelo no está bien y Moleiro, tampoco».

«¿Culpable? Pimienta transmite tranquilidad y veo al equipo con una idea clara» Josico

Como receta mágica, recomienda «acabar las jugadas». En el último tramo de su oratoria, apuesta por el ascenso. «Confío plenamente en la conquista del objetivo».

Ser o no ser ventajistas

Antonio Guayre, exjugador internacional de la UD, Villarreal o Celta, puntualiza que señalar a los jugadores «es ventajista». «Opinar y manifestar quién debe jugar o no, es injusto. Pimienta pone a los que considera mejores. El entrenador es el que mejor conoce al futbolista, así como el grado exacto de rendimiento. Todo lo demás, como entrar a valoraciones sin información, me parece ventajista».

«Hablar ahora de quién debe jugar es ventajista. Para eso ya está el entrenador» Antonio Guayre - Exjugador de la UD Las Palmas

En la búsqueda de soluciones urgentes, el entrenador en la base del Huracán recuerda que el 4-1 fue «el primer partido que se sufrió fuera de casa (...) En el pasado ya se pecó de esto. La UD, hasta el pasado clásico, era un equipo que siempre hacía gol. Las Palmas tiene que ser fiable de visitante. Lo del Gran Canaria no me preocupa, siempre logra goles».

«Ser fiables y recuperar la portería a cero deben ser las máximas prioridades» Antonio Guayre

Curbelo, en la medular

Josico, exjugador de la UD, Albacete o Villarreal CF, llevó las riendas del primer equipo amarillo en el cierre de la 13-14. Luego lo hizo del filial. «Para mí Fabio tiene que ser el eje del medio campo y darle quizás aún más protagonismo».

«Falta intensidad defensiva y hay que recuperar sensaciones tras pérdida» Maxi Barrera - Técnico del Unión Puerto

Analiza el bajón con cautela. «La temporada es buena y quizás falta un poco de veteranía o tablas para manejar un partido difícil (...) Me gustaría ver a Curbelo en el centro del campo», apostilla.

«No creo en culpables, ser líder conlleva un desgaste emocional que afecta a lo físico» Maxi Barrera

En el Grupo Canario de Tercera, Maxi Barrera, que dirige al Unión Puerto, es uno de los técnicos de moda. «Falta algo de intensidad en acciones defensivas. Se deben recuperar sensaciones con una gran energía tras pérdida».

Aporta otra clave: «No creo en culpables, es una situación de ir líder y mantenerse exige un desgaste emocional que afecta a lo físico. Recuperando la intensidad, Las Palmas vuela con el balón».