Una radiografía sin filtros. Alvarina en tiempos de sombras -una victoria en seis jornadas-. Ni plan A, B o C. El plan es la UD Las Palmas. El extremo cordobés Álvaro Jiménez, tres tantos en 900 minutos de juego y lejos de la titularidad desde el 3 de diciembre ante el Sporting en El Molinón, sale en defensa de las capacidades del plantel de García Pimienta y de sus opciones intactas, en este punto de la competición, por el ascenso directo. "Ahora hay que estar más unidos que nunca (...) Ni antes éramos los mejores ni ahora los peores. Cuando enchufas, eres el mejor y cuando no, pues el peor. Es la ley del fútbol. La temporada ha dejado números increíbles y tenemos que seguir con nuestro juego". Descarta que falte agresividad -10 faltas en las últimas dos jornadas-, porque cuentan con un "fútbol de posesión".

Cuestionado por la falta de un plan B -alternativas al juego de posesión o cambios de sistema-, Jiménez fue categórico: "Hemos jugado los 24 jugadores, prácticamente todos. Juegue quién juegue lo hace fenomenal, la UD está de puta madre". No polemiza sobre su rol de agitador (21 partidos jugados y solo once de titular) y que funcionó ante el Andorra en el Nacional -ha visto portería ante el Málaga, Mirandés y el Tenerife en el Heliodoro-. "Soy el mismo del inicio de temporada, intenso y desequilibrante. El equipo es lo único importante ahora (...) No soy entrenador y juego el tiempo que me brinden. Para eso me pagan".

Se le cuestionó por el calendario y el hecho de medirse a los cinco rivales que integran la zona de promoción. "Se nos da bien y mejor medirnos a los candidatos. No ha miedo a jugar de tú a tú". Sobre la fragilidad defensiva y los siete goles encajados en tres partidos, recuerda que "esto va por rachas". "Hay que darle valor a lo que hemos hecho en la primera vuelta, no hay que señalar ni sacrificar a nadie. La UD somos todos, los que juegan y no. La parcela defensiva es igual de importante que la ofensiva".