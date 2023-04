Del "la UD está de puta madre" de Álvaro Jiménez a una ración de autocrítica de García Pimienta. El técnico de la UD Las Palmas, a unas 48 horas del pulso ante el Albacete Balompié en el Carlos Belmonte (lunes, 20.00 horas, #Vamos), reclama velocidad y precisión para escapar de la crisis. El plan A no se toca. Es inamovible. La esencia de un escudo, que por ahora, descarta otras vertientes tácticas.

El cuadro grancanario suma una victoria en las últimas seis jornadas y ha encajado siete tantos en los últimos tres pulsos. Motivos para la reflexión a las puertas de la recta final de nueve contiendas. "Debemos ser mucho más verticales y buscar más la portería contraria. Generamos ocasiones y concedemos poco como equipo, es lo que hacíamos bien y debemos recuperar".

Incide en recuperar el grado de acierto y electricidad de la primera vuelta, y que llevó a la UD a estar 24 jornadas en zona de ascenso directo. Ahora es cuarta. "Cuando no ganas es porque no estás haciendo cosas bien (...) Me parece algo innegable. No me puedo quedar únicamente con el resultado. Hemos de pensar si no ganas, ¿qué podemos hacer? Debemos ser fieles a nuestra idea, pero ser mucho más agresivos de cara a portería. En las estadísticas queda refrendado que llegamos muchísimo [con 341 tiros es el líder en esta categoría], pero debemos ser más efectivos. Por ejemplo, chutar en lugar de firmar un pase. En conclusión, que pasen cosas en el área rival".

La raíz del éxito

Para Pimienta, la UD debe volar a sus orígenes. El regreso a la esencia. "Ser prácticos, sí; pero en lo referente al sistema, lo tengo claro porque es el que nos ha llevado a estar aquí. A una situación de privilegio y nosotros necesitamos el balón. Sin él, somos más vulnerables. Con el balón, vamos a por los partidos; nunca especulamos".

Balón al espacio y el ejemplo de Marvin Park

En ese abanico de opciones tácticas, resalta la capacidad de sorpresa de Marvin Park. "Pedimos el balón al pie, pero hay que correr al espacio. Tenemos jugadores de velocidad y en el caso de Marvin, revoluciona los partidos con su potencia". El preparador barcelonés responsabiliza a la zaga amarilla del tanto de Queipo, que remató libre de marca. "Al rival le debe costar meter goles, el último fue un golazo. Pero le dejamos rematar solo".