La misma UD durante los 90 minutos del Belmonte. Para Xavi García Pimienta, técnico de Las Palmas, su equipo no mostró versiones distintas pese a que tuvo que remontar después del tanto del Albacete al cuarto de hora. "No estoy de acuerdo en que haya habido dos caras. Cuando el Albacete está más fresco naturalmente tiene la posibilidad de correr a la espalda. Los primeros 15 minutos han sido nuestros, con muy buen juego y dominio, con una ocasión muy clara de Jonathan Viera. En la primera jugada de ellos pillan a contrapié a Valles y eso hace que se sientan mucho más reforzados. Creo que el equipo lo ha hecho bien, quizá con no muchas ocasiones claras de gol pero sí con llegadas. En la segunda parte teníamos que ir a por el partido y el equipo ha salido concienciado. Ha tenido muy buen juego. Hemos estado acertados en una jugada de estrategia con el gol de Sidnei y un chut de Enzo. Esta es la grandeza de este equipo, que nunca se da por rendido. Bajo mi punto de vista el resultado (1-2) es justo", valoró el entrenador al término del choque.

En referencia a su elección de Kaptoum y Enrique Clemente como titulares, el técnico alabó la actuación de ambos. "Kaptoum es un grandísimo jugador y ha hecho un partidazo. La tarjeta suya y la de Enrique Clemente condicionan y por eso hice los dos cambios. Estaban cuajando un grandísimo partido", explicó. En cuanto a Marvin, dinamizador una vez más de la segunda parte, comentó: "Marvin no juega más porque tenemos una plantilla muy numerosa. Cada uno puede jugar lo que puede jugar y cada uno debe aprovecharlo". Cuestionado por si el triunfo significa el fin del bache, el barcelonés fue rotundo: "Espero que sí". "Necesitábamos una victoria después de cuatro semanas sin ganar. Encima lo hemos hecho en uno de los campos más difíciles. Celebraremos la victoria y a partir de mañana pensaremos en el Oviedo", comentó el barcelonés antes de añadir en el mismo sentido: "Un club que quiere hacer cosas importantes debe acostumbrarse a ganar y jugar con la presión. Hoy se ha demostrado".