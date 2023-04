LECTURA DEL PARTIDO

La mejor manera de hacer daño al Oviedo es circular rápido el balón para que se abran huecos y con la calidad que tenemos arriba seguro que las vamos a aprovechar.

PUNTOS FUERTES DEL OVIEDO

El Oviedo lo vimos en la ida. Allí nos propusieron un partido exigente y nos igualaron al hombre. Va a ser un partido largo, de paciencia. Nos intentarán cortar el juego.

FABIO Y PEJIÑO

Los veo bien. Arrastraban molestias, pero creo que están bien porque están entrenando con nosotros.

FUTURO EN LA UD

Me quedan dos años de contrato, hasta 2025. No me preocupan esos intereses. Lo que me preocupa es el ascenso y jugar en Primera División con Las Palmas.

TRIUNFO ANTE EL ALBACETE. ALIVIO EN EL VESTUARIO

Dentro de la tranquilidad que teníamos durante la temporada, la victoria ayuda a la confianza. Construir desde una victoria es siempre más fácil. Miramos para corregir los aspectos a mejorar.

MALEABLES EN DEFENSA

Hemos perdido esa seguridad. Quizás haya habido algunos desajustes. Sabemos que si a nivel defensivo mantenemos la portería a cero podemos llevarnos los tres puntos.

SOLIDEZ EN DEFENSA ¿CÓMO SE TRABAJA?

Cuando se habla de solidez defensiva no es solo los defensas. El mérito de la temporada es de todo el equipo. Quizás ahora concedemos un poco más. EN la primera vuelta se iban fuera y ahora te hacen goles de chilena o desde fuera. Es una forma de defender arriesgada. Cualquier jugada en la que tomes una decisión de saltar la línea antes o después te marca. No hemos tenido fortuna.

MUCHOS CAMBIOS EN EL ONCE TITULAR EN LAS ÚLTIMAS JORNADAS

Es muy positivo tener un fondo de armario profundo y así poder distintas vías de ataque. Es complicado ganarse un puesto en el once y así estamos todos activados cada jornada.

GOLES EN ALBACETE TRAS BALÓN AÉREO

Tal y como se puso el partido sabíamos que el juego directo era una alternativa y tuvimos que emplearla. Afortunadamente así nos llegaron los goles y sabemos que es una de los recursos que podemos usar.

CENTROS AL ÁREA DEL OVIEDO

El Oviedo es uno de los que llegan con mucha gente y centran mucho. Estamos preparados para frenarles en este sentido.

ANALIZAR EL CALENDARIO

Hay gente que sí le gusta. A mi no. Hay muchos enfrentamientos directos. Así va a ser hasta el final, pero vamos a estar pendientes de lo que hagamos nosotros. Los tres partidos anteriores se nos han escapado.