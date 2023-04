La mejor opción de la UD Las Palmas para el 'nueve'

Anda bien la UD Las Palmas en cuanto a número de goles a favor, aunque debiera haber conseguido algunos más aunque sólo fuera por la cantidad de ocasiones que genera en la mayoría de los partidos, no en todos. Aún así, el registro es el cuarto mejor de la competición, con 41, los mismos que tienen el Alavés y el Cartagena y sólo por debajo del Albacete (42) y el Granada (44). La clave en el caso del cuadro amarillo está en el reparto de los tantos: hasta 15 jugadores han visto portería. Los delanteros, sin embargo, han aportado poco, sobre todo en la segunda vuelta. Por esa ausencia de dueño en el puesto de nueve, Sandro, utilizado por Xavi García Pimienta en la banda izquierda en los dos últimos partidos, aparece con fuerza como alternativa el próximo Domingo de Resurrección (20.00 horas) frente al Real Oviedo en el Gran Canaria.

El regreso de Pejiño, que ayer completó con normalidad el tercer entrenamiento de la semana con la vista puesta en el choque ante los de Álvaro Cervera, y la gran actuación de Moleiro en la cita del lunes pasado en Albacete, donde entró al campo en la última media hora, les abren la puerta a la titularidad, aunque el técnico no suele introducir de inmediato a un futbolista que sale de una lesión. Pero como el motivo de la ausencia del barbateño –y de Fabio– en el Carlos Belmonte fue la aparición de unas molestias musculares que no revistieron mayor gravedad, lo normal sería que recuperar su sitio en el once.

Ante ese panorama que visualiza García Pimienta, con Moleiro y Pejiño en los costados, Sandro, que sumó su segundo partido desde el inicio en la segunda vuelta –el primero fue en Ibiza, donde marcó un gol– apunta a ser el delantero centro.

El grancanario ha demostrado en los pocos minutos que suma en Liga (661), cuestión que se explica en las múltiples lesiones musculares que ha sufrido a lo largo del curso, que cuando está en el campo el equipo mejora. Con verle tocar el balón, encarar y moverse, todos notan que hay un jugador superior, hasta los rivales, que huelen el peligro y reculan hacia su portería.

Los números también avalan a Sandro como mejor delantero de la plantilla amarilla: con tres goles en 661 minutos de juego, es el que mejor promedio tiene, con un gol cada 220,3 minutos. El segundo en la lista es Florin Andone, que se perderá lo que queda de temporada por una rotura en un dedo del pie y cuyo registro es de un gol cada 249,5. El tercero es Marc Cardona, pichichi del equipo con siete tantos y que marca uno cada 252,9. El peor hasta ahora, por tanto, es Loren Morón, llegado en el pasado mercado de invierno como revulsivo ante la sequía de la delantera y que parece no haber cuajado: sólo suma un gol en 403 minutos.

El atacante cedido por el Betis no marca desde el 11 de febrero y el pichichi desde el 20 de enero

Sandro, además, es el último nueve del plantel en ver portería, aunque ha pasado ya más de un mes desde que lo hizo. Fue el 26 de febrero en el encuentro frente a la Ponferradina, ante el que marcó un gol y contribuyó en el otro –de Paris Adot, en propia puerta–. Mucho pero es el registro de sus compañeros: Loren no marca desde el 11 de febrero, al Lugo; Marc Cardona desde el 20 de enero, al Mirandés, y Andone desde el 26 de noviembre de 2022, al Tenerife.

Tales guarismos supondrían un drama si el resto de la plantilla no contribuyera a sumar goles. Por fortuna para el cuadro amarillo, jugadores como Jonathan Viera y Pejiño han aportado seis, y Loiodice y Álvaro Jiménez, tres. Además, la solidez defensiva, perdida en el último mes –ocho goles encajados en los últimos cuatro partidos, la mitad de los que había recibido en los 30 anteriores–, también ha contribuido a que la UD esté donde esté, en puestos de ascenso directo a falta de ocho jornadas para la conclusión del campeonato.

Fabio, disponible

Así las cosas, Sandro, salvo que sufra una nueva lesión en los próximos días que vuelva a lastrarle, aparece como una solución viable para el puesto de nueve, aunque García Pimienta le ha utilizado en la banda en los últimos encuentros, si bien es cierto que el choque de Albacete lo acabó como delantero centro.

Sin un killer indiscutible y con todos disponibles salvo Andone, a la espera de si Vitolo recibe el alta médica mañana, cuando la UD complete el último entrenamiento antes de medirse con el Oviedo, el grancanario apunta a ser la vía principal hacia el gol en un duelo que debe ganar para afrontar con una mayor tranquilidad las siete jornadas finales, en las que se enfrentará a los cuatro candidatos al ascenso directo –Granada, Levante, Eibar y Alavés, por este orden–.

Si Pejiño ya había completado con normalidad la sesión del miércoles, Fabio demostró en la de hoy que también está en condiciones de regresar, aunque el favorito para ocupar la posición de mediocentro es Mfulu, que si bien había evidenciado un bajo estado de forma en el último mes, mejoró ostensiblemente en el Belmonte.

Por su parte, Sergi Cardona volverá al lateral izquierdo y lo previsible es que Sidnei continúe como pareja de Coco en el centro de la defensa, aunque Curbelo tiene opciones de recuperar su lugar. Loiodice sí volverá, por Kaptoum.