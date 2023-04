Era el día señalado. Todo era perfecto. La UD, segunda clasificada, se presentaba al partido frente al Real Oviedo después de que el Granada hubiera perdido, de que que Eibar y el Levante hubiesen empatado y con la posibilidad de acudir a Los Cármenes el sábado que viene con cuatro puntos de ventaja sobre el cuadro nazarí. Por si fuera poco, contaba con toda la plantilla disponible menos el lesionado Andone, un suplente, el rival llegaba con nueve bajas, entre ellas las de dos de sus mejores futbolistas como Montoro y Borja Bastón y encima venía de resucitar en Albacete, con un triunfo que pasados 94 minutos fue más un espejismo que una realidad. Porque Las Palmas y su entrenador no entendieron la importancia del partido y, aunque el equipo no mereció la derrota, regaló demasiado tiempo sin sus mejores jugadores en el campo y lo pagó con una caída, la tercera del curso en el Gran Canaria, que evidencia que el equipo ha entrado en pánico. Justo ahora.

El gol de Borja Sánchez en la segunda parte (72') en casi la única ocasión del cuadro de Álvaro Cervera, maestro en desquiciar a la UD, llegó después de un tiro al larguero de Sergi Cardona y antes de un otro disparo al travesaño, de Moleiro, castigado sin jugar hasta que los amarillos no fueron por debajo en el marcador. Sólo por ocasiones e insistencia Las Palmas mereció algo más que cero puntos, pero de la misma forma en que se llevó la victoria del Belmonte con muy poco, el conjunto carbayón se la arrebató el Domingo de Resurreción con menos, pero tales argumentos fueron mucho más sólidos y convincentes. Una primera parte tirada y a correr en la segunda; una concesión demasiado grande a estas alturas. Y con el Granada y el Levante en el horizonte.

Volvió a cambiar el once García Pimienta, que en Albacete comprobó que guardarse algo en el banquillo para las segundas partes podía dar frutos, como así sucedió. Por eso, y no porque Álvaro Jiménez y Marc Cardona tuvieran una actuación superlativa en el Belmonte, Moleiro y Pejiño esperaron su turno desde el banquillo, al igual que Marvin, en cuyo caso ya no sorprende: sólo vale como revulsivo. En cambio, Sergi Cardona volvió al lateral izquierdo por Enrique Clemente y Loiodice al interior por Kaptoum; ambos cambios estaban cantados.

Costó entrar en el partido a la UD, cuyo planteamiento inicial de toque y toque sin profundidad facilitó la tarea defensiva al Oviedo, pertrechado en su área con una línea defensiva de cinco hombres y que ejerció con mucho oficio la tarea de presionar a los jugadores amarillos a la altura del centro del campo con el fin de robar y salir a la contra. Con nueve bajas y en el estadio del segundo clasificado, poco más noble podía hacer. Pasaron 20 minutos sin que sucediese nada más que la constatación de que Las Palmas no tenía profundidad, no tiraba a puerta y carecía de ideas para dañar al rival.

Quizá por ello probó con otra alternativa: balones en largo a la espalda de la defensa en busca de los desmarques de los delanteros, y fue así como por fin comenzó a crear peligro. Loiodice, el mejor de la primera parte, envió una pelota perfecta a la carrera de Sandro, que había intercambiado la posición con Marc Cardona, y el grancanario la dejó correr hasta tener un buen ángulo de disparo, sin embargo, su ejecución, buena, quedó en nada porque Braat rechazó el tiro con los pies (22').

La UD, por fin, había creado una ocasión de gol, lo que despertó a la grada adormecida. Poco después una buena combinación amarilla concluyó en un chut de Sergi Cardona con la derecha, flojo, a las manos del portero ovetense, y pasada la media hora un nuevo balón por encima de la hierba volvió a generar peligro, esta vez por medio de un rechace que recogió Marc para luego llegar a la línea de fondo y centrar. La jugada no terminó ahí: el balón lo recogió en el otro lado el lateral, se lo entregó a Sandro y este buscó el tanto con un disparo clásico de los suyos, desde lejos buscando la escuadra. Lo que encontró fue el cielo (36').

Del Oviedo en ataque nada se supo salvo una carrera que perdió Sergi Cardona con Viti, el extremo sacrificado para actuar como lateral y formar así la defensa de cinco. Su centro no sirvió para mucho más que para que su equipo tomara aire antes del descanso, al que se llegó después de que Jonathan Viera, otra vez espeso y muy lejos de su mejor versión, aunque voluntarioso y activo, disparara alto cuando se vio sin recursos (39').

La sensación, una vez más, era que la UD había dejado pasar la primera parte, que se la había tomado sin angustia, con cierta relajación sabedora de que apenas sufriría en su portería y que tendría el balón. Mal asunto, porque por delante sólo tendría 45 minutos para llevarse el triunfo. Sucedió lo de casi siempre: García Pimienta se dio cuenta de que la banda derecha necesitaba más mordiente, así que Marvin entró en el lateral derecho por Álex Suárez. Ni siquiera hoy, ante un Oviedo encerrado y disminuido por las bajas, pensó que el jugador cedido por el Real Madrid tenía cabida desde el inicio.

Tardó el equipo amarillo casi un cuarto de hora en darse cuenta de que una de las claves, si no la única clave, era aumentar la intensidad que había decidido no imponer en el primer acto. Sandro y Coco, desde lejos, buscaron el gol con sendos disparos que no llevaron mucho peligro, pero sirvieron al menos para dejar constancia de que la intención era más ambiciosa. El delantero cedido por el Huesca, el más incisivo, combinó una vez más con Viera y volvió a chutar desde fuera del área, en esta ocasión cerca del poste derecho de Braat. La insistencia era total, sin embargo, de la misma forma en que la UD tiraba hacia adelante dejaba más huecos detrás, y por ahí el cuadro de Cervera encontró alguna vía para el respiro por medio del toque, no para la campanada. Luego llegaría. Fútbol.

Antes, justo después de que, García Pimienta tardara 68 en hacer dos cambios más, Pejiño por Álvaro Jiménez y Kaptoum por Loiodice -el segundo, salvo que el francés estuviera tocado, nadie lo entendió-, Sergi cardona estrelló el balón en el larguero con un gran disparo desde fuera del área en el rechace de un córner. Nadie esperó el desenlace, otra vez triste para la UD, que al menos estaba más cerca del gol.

Pero como el fútbol es como es, el que más lejos estaba de él fue el que lo consiguió, aunque no por una vía por la que no hubiera avisado ya el Oviedo. Viti, el mejor de los suyos, volvió a ganar una carrera en velocidad, esta vez a Marc Cardona, llegó a la línea de fondo, entró en el área y regaló el tanto a Borja García con un pase raso por el hueco enorme que habían dejado Sidnei, tieso, y Coco. Tiro a puerta vacía, 0-1 y nervios por doquier (72').

Ahora sí, en el 74', Moleiro entró en escena, por Marc Cardona, y lo primero que dejó fue un chutazo descomunal desde fuera del área que se estampó en el larguero de Braat (78'), otra vez salvado por su propia portería. La mala suerte, definitivamente, estaba del lado de la UD, que si bien no supo gestionar el partido en su globalidad, tampoco merecía perder, al menos por palos y ocasiones.

Sin embargo, el juego volvió a dejar que desear; valga sólo como ejemplo que en los 22 minutos que tuvo Las Palmas para buscar el empate, lo único que dejó fue el tiro del tinerfeño. El resto del tiempo pasó entre intentos individuales de entrada en el área fallidos, centros que fueron recibidos como regalos por los defensas del Oviedo y disparos mal decididos y ejecutados. Todo mal. Y una oportunidad perdida. Y el pánico al ascenso.