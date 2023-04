Invasión amarilla en Los Cármenes: el club nazarí libera 2.000 entradas de sus socios que se ponen a la venta

Los Cármenes, la meca de la pasión. El recinto del Granada CF, con capacidad para 19.336 espectadores, ha colgado el cartel de 'no hay billetes' para el pulso del sábado ante la UD Las Palmas (15.15 horas). Unos 500 seguidores del club grancanario estarán alentando a los de García Pimienta desde el graderío del recinto nazarí y unos 200 se desplazarán sin entrada. Una invasión amarilla de récord en tierras peninsulares. El director general del club de la ciudad de La Alhambra avanzó esta mañana que el club rojiblanco liberará aquellas entradas que no sean retiradas por los abonados. "Nuestra idea es rentabilizar al máximo los recursos y en eso estamos, los socios que no quieran acudir al partido pueden liberar esa localidad [el club nazarí se la abona al socio y luego la saca a la venta]".

Los cálculos oscilan entre unas 1.500 y 2.000 entradas que saldrían a la venta desde la página web del Granada CF. El éxodo de fieles grancanarios será histórico y el Granada-UD podría contar con unos 700 fieles de la UD en ciudad granadina. En el pasado derbi en el Heliodoro, se congregó una cifra próxima al millar. Es el pulso entre el mejor local, la formación de Paco López con 45 puntos en su fortín e invicto, ante el mejor visitante. Los pupilos de Pimienta contabilizan 29 unidades con siete victorias, ocho empates y solo dos derrotas en Huesca (1-0) y Tenerife (4-1).