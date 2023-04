Mar Cardona, un 'vierista' reconocido. El delantero y pichichi de la UD Las Palmas -lleva siete tantos, uno en este 2023- fue cuestionado esta tarde en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco si compartía las dudas del entorno sobre la figura de Jonathan Viera. Se mostró categórico, no hay crisis de fe en la caseta de García Pimienta. "Aquí nadie duda de Viera, en el equipo estamos muy unidos. La gente puede opinar libremente, pero nosotros no tenemos dudas. Si llegan, aparece el miedo y las excusas. En Las Palmas no hay dudas de nosotros, vamos todos a una".

Sobre si firma el empate en Los Cármenes, en el Granada-UD del próximo sábado (15.15 horas, #Vamos), resalta el primer desafío es la conquista de la victoria. No etiqueta como prioritario el gol-average. "Llega un partido bonito entre dos grandes equipos que aspiran a todo. Desde el vestuario, no consideramos un partido importante y decisivo". En relación al grado de motivación que significa ganar por primer ocasión en Los Cármenes, evoca al ejemplo de la toma del Belmonte. "Nadie había logrado imponerse ganado en Albacete y lo hicimos. Ser el primero en ganar en Granada no lo tenemos estaría bien pero no es una prioridad".

Frustración ante la muralla rival

A los delanteros de la UD les está costando ver puerta en este 2023. Marc Cardona suma un tanto ante el CD Mirandés, al igual que Loren Morón, que batió al CD Lugo en el Gran Canaria. Sandro Ramírez, por su parte, lleva dos tantos en este año natural. Marc reconoce que sufren cuando el rival se repliega y acumula de seis a ocho efectivos. "Nos cuesta abrir a los equipos que se encierran (...) Somos fieles a nuestra identidad, pero no es fácil ganar en Segunda y todos se juegan algo. Llevamos dos victorias en los últimos ocho encuentros, pero a todos les está costando lograr los tres puntos no es una problemática únicamente de Las Palmas".

También se le trasladó si consideraba productivo jugar con dos delanteros y modificar el sistema. "Somos un equipo atrevido, fiel a la presión alta y tenemos nuestras armas. Competimos con un sistema bien definido y con un delantero. A veces hay tres defensas contra uno y es complicado. Los otros equipos son muy agresivos, tratas de abrir espacios para el resto de compañeros". Desecha jugar con ansiedad ante la falta de gol en esta segunda parte del calendario.

"En la primera vuelta estuve más acertado de cara a la portería, pero siempre he repetido que trato de ser útil para la UD en múltiples facetas. No me preocupan los goles, lo encaro con tranquilidad y trato de ofrecer lo mejor de mí en estos últimos siete partidos".

La UD está invicta en la relación de los duelos con los equipos que forman parte del playoff. Un punto a favor de los amarillos de cara al pulso ante el cuadro nazarí de los exjugadores de Las Palmas Raúl Fernández o Sergio Ruiz. "Hemos competido bien, sin perder ningún partido. Son equipos que también nos exigen en defensa". No se imagina un duelo de ida y vuelta, similar al Albacete-UD Las Palmas. "No sé si se verá un intercambio de golpe, pero estoy seguro de que será un partidazo. Vamos con la intención de ganar".