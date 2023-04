La sinceridad de Pimienta ante la batalla total: "Cada vez que no hemos ganado, me he equivocado"

Con dos victorias en las últimas ocho jornadas, García Pimienta reta al Granada CF en Los Cármenes para recuperar la versión apoteósica de la UD de los récords. El sábado y desde las 15.15 horas (#Vamos), llega el duelo del millar de epítetos. El mejor local versus el mejor visitante. El preparador barcelonés desvela los problemas de Sandro y deja en el aire su citación. Además, vuelve a hacer autocrítica tras la última derrota ante el Real Oviedo. A la cuestión de en qué se ha equivocado en este tramo de últimas ocho jornadas, señala al resultado.

"Cada vez que no hemos ganado, me he equivocado. No le sabría decir en qué, pero si planteas el partido es para ganarlo. Si el partido no va como lo has trabajado, algo no hemos hecho bien. Pero cuando estás cerca, generas y dejas al rival en pocas ocasiones, pero luego no estás acertado, es fútbol (...) Cuando no se gana o no se consigue el resultado esperado, el máximo responsable es el entrenador".

Además, sobre las dos últimas suplencias de Alberto Moleiro -ante el Oviedo saltó al campo en el 74'-, recordó que está en proceso de formación y no conviene saturarlo con la presión. "Moleiro ha tenido muchísimo minutos y lo estaba haciendo muy bien, pero tiene 19 años y no podemos darle toda la presión de ser el hombre definitivo o resolutivo. Lleva dos semanas sin participar de inicio y entró después. Tiene calidad de sobra para ayudar al equipo...Aportó 25' y fue importante. Como el resto de compañeros, en este tramo de siete partidos, debe ser un jugador capital".

Cero obsesión por Uzuni

Xavi García Pimienta abre la puerta al regreso de Eric Curbelo al once titular para frenar a Uzuni, un ajuste pero sin caer en la obsesión por maniatar al pichichi nazarí y de Segunda con 20 tantos. "Es una posibilidad, aunque no me preocupa. Sidnei y Coco son una pareja muy fiable, como lo son Eric Curbelo o Álex Suárez. El plantel está preparado, nos quedan aún dos entrenamientos pero los que salgan están listos para el partidazo. Si el peligro del Granada solo fuese Uzuni, sería más fácil. Lo marcas y así lo eliminas en fase ofensiva. Pero hay otras dificultades".

El 'asunto Sandro' está pendiente de evaluación médica. El equipo viaja esta tarde, lo que complica de forma urgente la convocatoria. "Tiene unas pequeñas molestias, no es serio pero lo vamos a valorar (...) Nos genera muchas dudas".