Saúl Coco: "El Granada nos pasó por encima en la primera parte"

El rostro del partido. Estreno realizador de Saúl Coco como profesional y la rabia por dejar escapar el 2-2 bajo el larguero. El central lanzaroteño de la UD reconocía que faltó "personalidad" en una primera parte fatídica. "El resumen es que hemos visto a dos UD. En la primera parte no hemos sido nosotros, no tuvimos la suficiente personalidad con el balón y no hemos sido lo suficientemente agresivos en la disputa. No estuvimos cómodos y fueron superiores. En la segunda parte hemos dado un paso al frente, le dimos ritmo al esférico y gozamos de ocasiones".

Sobre la acción que pudo significar el 2-2 -falta lateral de Viera y el remate del central sale por encima del larguero cuando Raúl ya estaba batido-, admite que no pudo corregir la posición de su cuerpo. "Era una ocasión muy clara, me quedé pensando en ella. Fue muy importante; estoy muy jodido...Lo primero que intento es irme de la marca, la pelota viene muy fuerte y en última instancia trato de corregir la posición de la cabeza. Se me fue arriba". Cuestionado por las dos caras de la UD, la de la primera parte y la segunda, admite que el bloque nazarí de Paco López saltó "con una marcha por encima". "No sé si fue el calor, pero nos pasaron por encima. Luego se vio a la UD Las Palmas que queríamos ver (...) En el descanso, nos dijimos a nosotros mismos que 'si vamos a perder, lo haremos siendo nosotros. Siendo protagonistas del juego'. Pero no lo hemos sido, por eso, se ha visto otra UD en la segunda parte". Para Coco, se deja escapar una grandísima oportunidad, pero "todo puede cambiar en cuestión de semanas. Es es un momento complicado, pero ahora tenemos otro partido en casa muy importante". Sidnei y la clave de saber competir El central brasileño Sidnei Rechel atribuye el bajón de la primera parte a que "no hemos competido bien". "Sabíamos que ahora teníamos un partido complicado y en un campo muy difícil. Debemos seguir en nuestra línea y trabajar. Únicamente estamos centrados en nuestro objetivo. Independientemente de este resultado, tenemos que seguir trabajando duro". Además, agradece el aliento de la 'marea amarilla', que se desplazó en un número próximo al millar. "Lo que hace la afición, es increíble. Estamos muy agradecidos, solo esperamos devolverles todo este cariño con una victoria". Enzo no pierde la esperanza El centrocampista galo de la UD Enzo Loiodice mantiene intacta su fe en el ascenso, a pesar de encajar en Los Cármenes la sexta derrota del campeonato. "Tenemos que empezar mejor, fue un partido difícil contra un rival que juega por el ascenso directo. Vamos a seguir hasta el final y seguimos creyendo en el ascenso". Además, insiste que aún restan seis duelos capitales y no tira la toalla. "Vamos a pasar este momento difícil y tenemos que creer".