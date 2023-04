Triple ración de morbo en la batalla total de Los Cármenes. Pasado amarillo, presente nazarí.Del creador de la bestia de La Alhambra de los 24,9 millones a los reflejos felinos de un arquero de Lezama de récord. El guardameta vasco Raúl Fernández-Cavada Mateos (Bilbao, 35 años), el director deportivo Nicolás Rodríguez Sánchez (Sallanches,Francia, 53 años) y el mediocentro Sergio Ruiz (Astillero, Santander, 28 años) defendieron los intereses de la UD Las Palmas y ahora buscan el ascenso con un portaaviones como el Granada CF. Los tres mascaron la gloria y capítulos de desencanto. En el caso del jugador, tuvo que salir por una depresión en noviembre de 2021.

El meta, 60 encuentros de amarillo de 2018 a 2022, fue incluido en un ERTE por el club grancanario en octubre de 2020 y se le dejó sin licencia federativa, mientras se recuperaba de una grave lesión, en un cierre de mercado dramático por las garras del Covid. La intención de no abonarle íntegramente su contrato duró 24 horas, ya que el club se vio obligado a sacarlo del Expediente de Regulación de Empleo. En lo referente a Nico Rodríguez, llegó en el verano de 2014 tras la hecatombe del Cordobazo (22 de junio de 2014). Fichó a Paco Herrera como responsable técnico y al goleador Sergio Ezequiel Araujo. No llegó a la fiesta del ascenso del 21-J, ya que fue despedido el 12 de junio. Toni Cruz, que ejercía de secretario técnico, ocupó su cuota de poder y se llevó la fama del histórico salto de categoría. Las desavenencias de Nico con el consejo de administración fueron constantes, en un curso en el que llegaron fichajes de categoría premium como el citado killer argentino -autor de 25 tantos y que tuvo una oferta del Palermo italiano de 15 millones en julio de 2015-, Culio, Casto Espinosa, Jonathan Viera, Ortuño o el central uruguayo Marcelo Silva.

Historia de una mudanza

El club nazarí, con 24,92 millones de tope salarial en la ventana del mercado invernal, tiene un plantel tasado en 47 ‘kilos’. Ocupan la tercera plaza de la tabla con 61 puntos, a uno de la UD, segundo. Esta tarde (15.15 horas, #Vamos) se citan dos de los grandes aspirantes a la gloria del ascenso en la recta final de siete lances. Con 45 unidades, los granadistas de Paco López son el mejor anfitrión. La última derrota en Los Cármenes fue el 17 de abril de 2022. Son 11 meses y 27 días de régimen del terror. Se espera una invasión de fieles amarillos, un número próximo al millar.

En este proyecto de millones y goles (el Granada suma 44 como máximo realizador y Uzuni es pichichi con veinte), una historia de superación. Raúl Fernández firma su segundo ciclo en la portería granadina (la primera etapa fue en la 2009-10 en 2ª B y se saldó con ascenso al fútbol profesional) y ya forma parte de la historia. Lo curioso del exportero del Athletic Club de Bilbao, Numancia, Mirandés, Real Valladolid o Levante UD es que debutó en este curso ante la UD en el Gran Canaria -26 de septiembre-.

Fue ovacionado por el recinto de Siete Palmas cuando saltó en el 65’ por la lesión del luso André Ferreira. Desde esa fecha, titular indiscutible 27 jornadas consecutivas. Solo se ha perdido un pulso ante el Alavés por sanción federativa. 21 paradas, 67 rechaces, 2.368 minutos y 16 partidos invicto. Ostenta el récord de porterías a cero del club nazarí.

Se mide esta tarde a Álvaro Valles, con el que coincidió en sus cuatro temporadas en Las Palmas. Una grave lesión (abril de 2019) le tuvo casi dos años en el dique seco. Intervenido en la rodilla y mano, bajo su ausencia, irrumpieron promesas del filial amarillo como Álex Domínguez y el propio Valles. El sevillano tiene el mejor registro de imbatibilidad en la historia del club isleño (597’) y lo alcanzó el pasado marzo. Fernández, por su parte, conquistó 25 porterías a cero en 48 duelos. El bilbaíno guarda gran estima a la afición amarilla, que le vio llegar en ciclo del despilfarro con Toni Otero en los despachos (verano de 2018).

Ni un minuto más

Disputó su último partido con la UD en La Romareda (febrero de 2022). Pimienta se inclinó por Valles en un cierre liguero histórico que les llevó al playoff. El 18 de julio rescindía su contrato y firmó por el Granada. Lo fichó Nico Rodríguez, que pisó La Alhambra el 2 de junio tras consumarse el descenso nazarí. Tras su salida de la UD, fichó por el Sporting. Desde el club grancanario se intuía el cambio de aires en 2015. «Lo hemos destituido porque sabemos, conocemos y tenemos claro que tiene un principio de acuerdo con el Sporting. Se sabrá dentro de una semana que será fichado; y ante esas sospechas, con la información necesaria, me he sentado con él. Lo mejor y más justo era que siguiese su camino. Si la UD juega un playoff es por el equipo que ha hecho pero no puede estar ni un minuto más en Las Palmas», manifestó el presidente Ramírez.

Sporting, Albacete, Getafe, que lo llevó a Europa, y Elche, con el que logró un ascenso, figuran en su expediente. En el Granada, milita Uzuni, el jugador de más valor de la categoría (ocho millones).

Fichar y fichar. El 9 de agosto, tras abonar un millón al Charlotte de la Major League Soccer, Ruiz se convertía en la décima contratación de Nico. Se lo quitó a Helguera y a una UD que confiaba en repatriar al timonero. El poder del dinero. Ruiz alcanzó los 43 partidos en el club isleño con Pepe Mel y ahora es suplente con Paco López. De Estados Unidos a Los Cármenes y seis partidos de titular. ERTE, mudanzas y una depresión. Batallitas en la previa de una final.