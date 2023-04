Cuatro voces y un veredicto con el alma. La UD contó con el aliento de un millar de fieles en Los Cármenes. Entre el desencanto y el talante constructivo, lamentan la tardanza de los pupilos de García Pimienta en entrar en el partido. "Salieron con el nervio de un Prebenjamín". Miguel Ángel Rodríguez, que lleva un centro de manicura, Roberto Sosa, abonado de la grada Sur y que se dedica a la agricultura, Pepe Díaz, abonado en la Sur-sector A-28, y Paco Guerra, repartidor de pan, trabajador en SPAR y técnico de la base, aportan su visión de la sexta derrota de la temporada.

Miguel Ángel Rodríguez es el optimista del grupo. "Sí se puede, hay que tener confianza plena en este grupo de jugadores. He estado en casi todos los viajes de la temporada, Asturias (Gijón y Oviedo), Andorra...Y me falta Eibar. Me duele en el alma el resultado final y la derrota. Sobre todo la manera. Es un lujo formar parte de la familia de los Viajes El Corte Inglés con la organización de Adrián, pero lo que pasó en el verde no se puede repetir. El equipo concede en exceso en las primeras partes, las regala. Falta ímpetu y raza. Han estado en la primera plaza durante 14 jornadas, no conviene olvidarlo", determina.

Además, Rodríguez recalca que todas estas experiencias "me las llevo a la caja de madera". "Pasa como el escudo de la UD, siempre estará conmigo. Hay que mantener la fe ciega en Pimienta y en el equipo; no es el momento de ajusticiar a nadie. No se puede jugar igual durante las 42 jornadas, hay rachas y ahora estamos en una muy mala. Pero es una pena no subir, si estás 24 semanas en la zona de ascenso y no logras el objetivo...No es justo. Restan seis encuentros y hay que creer en el equipo hasta el último segundo. Apuesto por el ascenso directo, la UD lo tiene a tiro".

Como solución inmediata, reclama "volver a instalar la mentalidad competitiva de la primera vuelta; parecían once Binters".

Del Heliodoro a Los Cármenes

Roberto Sosa estuvo en Tenerife en el derbi del chorreo y ahora el batacazo de Los Cármenes. "No tengo fortuna, el mejor es Saúl Coco. Desde mi punto de vista, falta garra. No puedes salir con la intensidad y el nervio de un equipo Prebenjamín. Salen a pasearse y eso no puede ser; resulta inadmisible. Salvo Coco, que está a un nivel brutal, el resto deja mucho que desear. Viera necesita banquillo, hay que sentarlo", puntualiza.

Sosa mantiene que es una cuestión de salir al campo como si se tratase de la final del Mundial. "Salir con cojones, competir los 93 minutos (...) Pimienta no tiene ni plan A; viajas con tu pareja e inviertes un dineral. Te gastas una pasta, más de 500 euros, para animar a tu equipo. Luego ves que saltan sin ambición. Falta hambre, apetito...Hay que salir a comérselos". El fiel de la UD confía que desde el sábado, ante el Levante UD (17.30 horas, #Vamos), la situación cambie de forma radical. "Deben pasar muchas cosas, pero la primera es dar el máximo. Las Palmas ha demostrado que puede ir primero y de forma solvente".

Talante paternal de Pimienta

Pepe Díaz Díaz, abonado de la grada Sur, cuestiona el talante del máximo responsable técnico de la UD. "Trata de ir de 'buenazo' con los jugadores, no quiere problemas con ellos. Debe elegir a los mejores y punto". Comparte la tesis del 'síndrome de la torrija' -regalar los primeros 45 minutos-. "Salen muy blanditos, sientes algo de pena. No quiere problemas y quiere quedar bien con todos (...) Esto se veía venir hace un mes, hay jugadores que no están". Además, amplía que "faltan alternativas; hay que plasmar un plan B y manejar diferentes recursos tácticos".

Turno para Fabio y Eric Curbelo

Paco Guerra, repartidor de pan, trabajador de SPAR y técnico de la base amarilla durante una década, aporta nombre y apellidos a la revolución. "A la UD le falta profundidad; juega muy bien, tienen mucho la pelota, pero carente de verticalidad. Apenas genera peligro". Sentaría a Nuke Mfulu y a Sidnei. "Le daría la alternativa a Fabio y a Eric Curbelo".