García Pimienta asume la trascendencia del UD Las Palmas-Levante: "Es el partido más importante de toda la temporada"

No habló de final, pero para él técnicamente no lo es, tal y como afirmó el fin de semana pasado en Granada, pero Xavi García Pimienta, seguramente influido por el sentir del vestuario, elevó la cita de mañana (17.30 horas) ante el Levante UD, en la que no estará Óscar Clemente por lesión -ni Viera ni Vitolo, por sanción-, a la categoría de "partido más importante de toda la temporada". El equipo se ha ganado los 62 puntos que tiene con muchísimo trabajo y esfuerzo, pero sí que es cierto que se acerca el final de la temporada y como está la clasificación, después de las dos últimas derrotas, el partido es el más importante de todos porque va a ser decisivo. El equipo está preparado. Si somos capaces de ganar, vamos a seguir dependiendo de nosotros para lo que podamos", comentó el técnico en su comparecencia previa al último entrenamiento.

