La UD no da para más. Cuesta un hígado generar un ocasión. Cuesta un pulmón conquistar un triunfo en esta liga de la taquicardia. Una victoria en las últimas ocho jornadas. La UD firmó tablas ante el Levante y estira su particular calvario (0-0) en este final con tintes de depresión. En zona de 'playoff' -terceros en la tabla-, pero luciendo muchas deficiencias, falta inspiración y pegada. El bloque de Pimienta tiene guarismos de descenso en los dos últimos meses de competición. Las más claras fueron de Cantero (2) y Rober Ibáñez. Sin noticias de Marc Cardona o de Sandro. Loren y Kaptoum, fichajes estelares de invierno, se quedaron en el banquillo.

Al menos, se dejó la portería a cero ante un rival directo por la gloria. Pero queda un manto de enorme preocupación. Sin Viera, Moleiro fue el único motivo de fe. Del resto, nada de nada en ataque -solo tres remates a puerta-. Cuatro partidos consecutivos sin ganar en el partenón de Siete Palmas. A pesar de esta pobredumbre, 24.070 fieles en la zona cero del desencanto. Los fieles se merecen una estatua y una rotonda.

Los amarillos siguen terceros pero solo suman un gol de penalti en los últimos tres partidos en el Gran Canaria -fue ante el Sporting-. La final de finales, el partido más importante de la temporada, como lo calificó Pimienta, acabó en bodrio. La tarde de los bostezos.

Fase de tanteo y tres envíos en largo de una UD que trata de mutar. Con Sandro ubicado en la banda izquierda, Pejiño y Marc Cardona completaban la nómina ofensiva. Moleiro superó a Iborra y el dominio era amarillo. Cantero, a pase de Campaña, se queda solo ante Valles y la tira fuera (8'). Jugadón de Moleiro, al borde del área, en su sitio, y se marcha de cuatro rivales granotas. Segundo aviso de Cantero (11'), a centro de Campaña, y vuelve a regalar una nueva ocasión. Dos de dos. Dos remates a bocajarro.

Cae Marc Cardona en el área de Femenías y nada de nada. El abatimiento del pistolero leridano, que vuelve a estrellarse contra los centrales Postigo y Pier. Ahora sí, por fin, se marcha Pejiño de su marca y fuerza un nuevo saque de esquina. Pugna entre Sergi Cardona y De Frutos, que se salda con dos amarillas -para el jugador del Levante-. Lesión de Curbelo y una igualada sin glamour. Juego plomizo para una UD que carece de verticalidad. Sin ocasiones claras y así resulta muy complicado superar a uno de los grandes como los de Calleja.

En este festival del tedio, Postigo remató de cabeza sin oposición en el interior del área y el Levante UD se adueñó del control del partido. Solo la osadía de Moleiro planteó dificultades a un Levante plácido. Ni rastro del Pejiño eléctrico y primeros pitos en una tarde veraniega. El número de efectivos amarillos en paradero desconocido era altísimo. Sandro, Enzo, Marc Cardona, el citado Pejiño...Devorados por la ansiedad.

Soberbia acción de Sandro desde la izquierda y el balón queda muerto al borde del área y dispara Nuke Mfulu -se marcha a las nubes-. Se retira lesionado Marvin Park en el segundo contratiempo amarillo. Aparece Álvaro Lemos como rostro salvador. La falta de Montiel sale rozando el travesaño. En la otra trinchera, disparo de Marc Cardona que se le escapa a Femenías. Pepelu pudo hacer el tanto de la sentencia y Soldado peinó junto a la figura de Valles.

Rober tuvo el 0-1 en el último cartucho y una cabalgada de Moleiro acabó en polémica. Tanga, pitos y final. La UD no puede y no sabe. Se derrite la candidatura amarilla para el ascenso directo. No hay gol y sin pegada, es complicado. La culpa no era de Viera.