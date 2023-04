La soledad de Pimienta y una incapacidad manifiesta para la resurrección. Pero no es el único responsable de la parálisis. Un triunfo en ocho jornadas y una paradoja gigante. A falta de cinco fechas para el cierre -el 28 de mayo ante el Alavés-, el brillo de la UD y su condición de eterno aspirante -27 jornadas en ascenso directo, catorce de líder y 19 porterías a cero- ha saltado por los aires. No queda ni rastro. En la tabla del citado tramo de Liga (desde la 30ª a la 37ª jornada), los amarillos están ubicados con siete unidades en la zona de descenso. El reino de la deshonra. Es la peor secuencia de resultados con el barcelonés en el banquillo, un periplo que arrancó el pasado 22 de enero de 2022.

Sin embargo, el devenir depresivo de la UD no ha restado ni un ápice sus aspiraciones de ascenso directo. Ahí la late la gran paradoja. Los legionarios de Pimienta están a un punto del Granada, que ayer sucumbió contra todo pronóstico en El Sardinero ante el Racing (1-0). Por su parte, el Alavés sí ganó y es segundo con dos unidades sobre la UD. El mismo escenario que antes de medirse al Levante en la 36ª fecha en la Isla.

El 11 de marzo, con el empate ante el Málaga en Siete Palmas (2-2), los amarillos abandonaron la posición de líder. Fue el primer síntoma. La secuencia maldita de ocho pulsos comenzó con la frustración del Nacional de Andorra (0-0) y luego el tropiezo ante el once boquerón. El bochorno del derbi del chorreo (4-1) ante el Tenerife en el Heliodoro dejó al descubierto las vergüenzas y tablas ante el Sporting (1-1) en la Isla. La remontada más increíble en el Belmonte (1-2), única alegría, y dos derrotas consecutivas ante el Oviedo (0-1) y Granada en Los Cármenes (2-1). Ante el Levante UD, un rival directo, un (0-0) para elevar el desconcierto. Once goles en contra y sin rastro de la productividad de la nómina de pistoleros galácticos. En 2023, Loren Morón, que llegó en febrero como alta de quilates, solo suma un tanto. Marc Cardona, pichichi amarillo con siete goles, suma uno en este año natural. Florin Andone, lesionado, no ve puerta desde el 26 de noviembre ante el Tete.

Sandro, por su parte, lleva dos tantos en estos cuatro meses ante Ibiza y Ponferradina. En el tramo diabólico de ocho pulsos, se añoró la aportación de los francotiradores. Los realizadores fueron Jonathan Viera (dos tantos de penalti), Pejiño, Álvaro Jiménez, Enzo Loiodice, Sidnei y Saúl Coco.

El mal del nueve y la coladera

Siete goles a favor y once en contra. Industria de desajustes. En las últimas ocho fechas, solo se dejó la portería a cero ante Andorra y Levante. Cabe reseñar que la UD solo recibió quince dianas en las primeras treinta jornadas. Un dato para la historia. Un escudo que se ganó el respeto del país.En la 84-85, con Roque Olsen en el banquillo, se conquistó el ascenso como campeón y en ese punto kilométrico de 30 jornadas, habían recibido 28 tantos. Kresic, que también subió a lo campeón en la 99-00, encajó treinta en el primer tramo de treinta pulsos. Paco Herrera, por su parte, subió por la vía del playoff en la 2014-15 y recibió 33 goles. La versión Pimienta estaba arrasando con guarismos de época. Y se apagó la luz. Llegó el caos. En los últimos 52 días, once dianas recibidas y un baile de cromos. Lluvia de cambios y rotaciones sin dar con la tecla -la suplencia de Fabio carece de explicación ante el mal momento de Nuke-.

Al mal de pólvora cabe sumar la fragilidad defensiva. Ante el Tenerife, tres tantos encajados en 45 minutos y aficionados amarillos que se fueron del Heliodoro al descanso. Pimienta ha insistido que fue un accidente, pero las primeras partes ante el ‘Alba’ y Granada fueron lapidarias. Se esfumó el rigor y solo restan cinco ‘finales’.

En la última contienda ante los granotas (0-0), cero ocasiones de relevancia para los amarillos y una leve mejoría. Sin Viera, sancionado, los de Pimienta no supieron contener a los granotas de Calleja, que desperdiciaron las tres más claras (dos de Cantero y una de Rober Ibáñez). Van cuatro duelos sin victorias en el Gran Canaria. Una sequía sin justificación.

Y el domingo, desde las 20.00 horas (Movistar Vamos), visita a un Zaragoza extasiado. La formación de Escribá encadena nueve duelos sin besar la lona. Tres victorias y seis empates. Cruce de dinámicas. Cruce de estados de ánimo en La Romareda. En la tabla de las últimas ocho jornadas, los maños van segundos con quince unidades, ocho más que los amarillos. Y en la próxima 38ª jornada, dos duelos directos para elevar el suspense: Levante-Alavés (sábado 29 de abril, 15.15 horas) y Granada-Eibar (domingo, 17.30). La victoria amarilla en el recinto maño reactiva la misión de la conquista del cielo. En el vestuario amarillo no bajan los brazos. Vuelve el capitán Viera para otra final de finales. Es la lucha más frenética en Segunda. Marcadores cortos, frenesí, taquicardia y la dictadura de la paradoja. Cuando peor va la cosa, brilla la esperanza.

La UD tiene dos salidas de forma consecutiva ante Zaragoza y el líder Eibar. Luego viene el Villarreal B al Gran Canaria y toca otra salida ante un rival con opciones de ascenso como el Cartagena. La última contienda, ante el Alavés, el segundo. Desde la entidad, valoran la labor de Pimienta, reconociendo los bajones y lagunas del equipo isleño -siete puntos de los últimos 24 en litigio lo que representa un 29,16 %-. «Son tiempos de urgencia extrema y aquí todo se rige bajo el parámetro de la reflexión. Seguimos en la lucha y ganar no es fácil para nadie, no solo para la UD», realzan en la zona noble cuando resta un mes de Liga.

Decisiones controvertidas

El caso Richi generó división de opiniones en la caseta -en relación a la utilidad de las charlas grupalos con el coach-. Apelar a la unidad es la única terapia. En sala de prensa, Fabio elevó el grado de presión al tildar de duelo crucial la visita del Levante: «Es decisivo». Contradijo a Pimienta, que finalmente sí reconoció en la previa que llegaba «el partido más importante». Ambición y responder a la exigencia de la historia con la versión supersónica de la primera vuelta. La UD conoce el camino.

Apostar por Fabio y Enrique Clemente en el 85’ fue un movimiento extraño de Pimienta. Loren se quedó en el banco. El rendimiento de los fichajes está cuestionado. Cinco finales para volver a ver al escudo de los récords. El renacer pasa por La Romareda.

