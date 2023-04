La UD Las Palmas, ante una 'trampa' en La Romareda

La mejoría que ha experimentado el Real Zaragoza en los dos últimos meses de competición le llegó demasiado tarde, o quizá ha sido lo suficientemente buena como para aspirar al menos a entrar en el playoff. En cualquier caso, se trata de un equipo al alza cuyos números en las nueves jornadas hablan por sí solos: no ha perdido y suma tres victorias, una de ellas ante el Granada (1-0), y seis empates, dos de ellos frente al Levante (1-1) y el Eibar (1-1). Con ese equipo muy mejorado deberá medirse la UD Las Palmas, en pleno desplome paradójico, el próximo domingo (20.00 horas) en La Romareda.

Hay un punto de inflexión en la nueva vida del cuadro maño, que con esta suma ya 10 temporadas consecutivas en Segunda División –su último descenso fue en la 2012-13– sin encontrar el camino de regreso a la máxima categoría –perdió la final de la promoción en 2015 a costa de la UD–. Fue el 20 de febrero pasado, cuando perdió con estrépito en Málaga (3-0), entonces penúltimo en la tabla. Venía de otra goleada, frente al Alavés en casa (1-4), y Fran Esbribá estalló.

Rajada y reacción

El entrenador, muy enfadado en la sala de prensa de La Rosaleda, cargó contra sus jugadores y afirmó que a partir de entonces participarían no los que mejor jugaran, sino los que mejor compitieran. Días después, una charla de una hora y media entre el técnico y la plantilla en la ciudad deportiva del club maño, en la que todos se dijeron las cosas a la cara, calmó las aguas.

Y el equipo, a base de la implicación de todos, mejoró su nivel competitivo hasta el punto de hacerse invencible en los últimos nueve duelos, tres de ellos ante los aspirantes al ascenso directo y uno frente al Huesca en el derbi aragonés.

El cerrojo en su portería y la vuelta de Iván Azón, claves para el punto de inflexión maño

Tras haber recibido siete goles en dos encuentros, el Zaragoza cerró su portería con dos empates a cero, ante el Burgos y el Lugo, y una victoria sobre el Leganés (3-0), muerto ya poco antes de la destitución de Imanol Idiakez. Luego siguieron los empates a uno en El Alcoraz, ante el Albacete y en Valencia contra el Levante, donde volvió Iván Azón, lesionado desde finales de enero y clave en el ataque de un equipo con muy poco gol.

Solvencia

No es que sea un killer, pero sí revoluciona la parcela ofensiva del cuadro maño. Si bien en el Ciutat merecieron ganar, el fin de semana siguiente sí lo hicieron ante el Granada (1-0), y luego frente el Racing (4-1), hasta el empate del viernes pasado en Eibar, que si bien mereció más, desde el punto de vista del Zaragoza no dejó de ser un empate en casa del líder. Doce goleas a favor y cinco en contra en nueve partidos hacen del conjunto de Esbribá un equipo más solvente al que habrá de imponerse la UD, a la que ya casi no le queda margen.