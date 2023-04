«No echaría a Pimienta, está capacitado para subir a la UD»

Adiós. Game over. The End. Deja el fútbol con una roja en el estadio del Ibarra con la elástica del Arucas CF a los 38 años y en el cierre del curso de la Tercera RFEF Canaria, el pasado domingo. ¿Esperaba un final así cuando entró con apenas 14 años en la UD Las Palmas?

Eso fue una anécdota. Es lo de menos. Me voy honradamente, disfruté de esta etapa y repito alto y claro: ‘gracias fútbol’. Lo digo y recalco con mayúsculas. Me marcho orgulloso, sin rencor y agradecido a la afición amarilla.

Debutó con 17 años con la UD y de la mano de Juan Manuel Rodríguez en la 2003-04 ante el Numancia en Los Pajaritos. Alcanzó los 273 duelos de amarillo, dos ascensos (2006 y 2015) en diez temporadas en dos ciclos. Con el Valladolid logró su tercer salto de categoría –segundo a Primera–. Una imagen por toda su carrera...

El gol de Anoeta [10 de junio de 2006 en la vuelta de las semifinales del playoff de ascenso a Segunda ante el Sanse para sellar el pase a la final en el 89’]. Tengo bastantes momentos hermosos pero el de esa promoción, bajo un ambiente tremendo que se había creado, y por la delicada situación económica de la entidad, me quedo con el tanto de Anoeta. Nos veíamos otra vez en Segunda B. Ese gol me marcó muchísimo. Y fue importante para lo que vendría después a nivel institucional [disputa de tres promociones de ascenso a Primera y vuelta a la mejor liga del mundo en 2015 trece años después]. Es el gol más importante de mi carrera por lo que provocó. Marcó un antes y después para todos.

Salvó el club de la ruina. No subir sí era una catástrofe.

Sí, había llegado Miguel Ángel Ramírez hacía escasos meses a la presidencia y la UD estaba saliendo del proceso concursal. No era lo mismo competir en la Liga de Fútbol Profesional que continuar en una semiprofesional como la Segunda B por los ingresos. Lo de Linares, la invasión del Gran Canaria...Eso no se olvida nunca.

¿Y ahora qué? ¿Entrenador, director deportivo, montar un gimnasio? ¿Reintentarlo en la hostelería? ¿Entrar en la UD como Momo o Aythami Artiles?

Seguiré vinculado al fútbol, de una o de otra manera. Es lo que he mamado y en lo que considero que puedo aportar. Ha sido mi vida durante más de veinte años y ya veremos hacia dónde voy. ¿En qué club? ¿De qué manera? Hay que esperar. Pronto se sabrá.

¿Le llamó Ramírez? ¿Dispone de alguna propuesta seria?No. ¿Le gustaría?

Claro que sí, la UD Las Palmas es mi casa. He disfrutado muchísimo de toda mi etapa y lo que significa defender ese escudo. Es el buque-insignia del Archipiélago. El equipo referente en todos los aspectos. Es el gran escaparate para cualquier profesional y más para mí que entré siendo un niño y lo dejé siendo un hombre. Me lo dio todo y sería un honor volver.

¿Con qué entrenador se queda? Juan Manuel Rodríguez, Amaral, Juanito, Carlos Sánchez Aguiar, Visnjic, Javier Vidales, Mendilibar, Onésimo, Javier Clemente, Djukic, Sergio Lobera, Paco Herrera, Setién...

Me quedo con todos, de cada uno aprendes alguna ‘cosita’. Incluso con los que no jugué, también me llevo algo. De aquellos con los que tuviste problemas y contabas menos, te dejan una enseñanza útil. Quizás la mejor. Aprendí y logré corregir errores durante mi carrera y eso me hizo mejor futbolista. Pero citaría a Juan Manuel, siempre le estaré agradecido porque me hizo debutar con el primer equipo y darme la confianza. No lo olvidaré.

Con Setién acabó mal. No se wasapean en cada Navidad.

Bueno, fue en ese momento [2015-16]. Pero pasé página. De todos me llevé algo muy valioso, y me servirá para si en un futuro quiero ser entrenador. Para tratar de llevarlo luego al césped.

Usted salió de la UD por la puerta falsa (2016). Merecía una despedida más digna.

Sí, totalmente.

David García tuvo su homenaje por el número de partidos (474). Momo y Aythami están en el organigrama del primer equipo. En su caso, y tras la explosión del ‘caso Chester’ –fue agredido en la discoteca capitalina tras la derrota ante el Barça en febrero de 2016–, tuvo el trato más silencioso. ¿Le dolió? ¿Fue justo con su trayectoria?

Solo queda seguir la historia y mirar las imágenes. No merecía salir de aquella manera de la UD porque fui el perjudicado [sufrió un corte de 18 puntos en el rostro y expedientado por salir aquella noche]. Por como se gestionó todo, no fue justo. No dejé mi casa de la forma más idónea. Y lo sigo pensando con el paso de los años. Los empleados y ejecutivos del club lo saben porque se los comuniqué. Y me han dado la razón.

¿Le dejaron vendido por aquel episodio nocturno?

Insisto que fui el perjudicado y no me echaron un capote en ningún momento. No quiero remover más el asunto porque ya pasó. Me sirvió para aprender y tuve la oportunidad de volver a jugar a nivel profesional. Lo conseguí después de año y medio. Estoy superorgulloso de todo lo que hice en Las Palmas. Resalto mi aportación, no solo las cifras, sino lo que he ayudado a mis compañeros. Así como las experiencias, el cariño de la grada y que más de 270 partidos en la UD no los juega cualquiera [ocupa el puesto número 23 del ranking histórico].

Es una de las figuras icónicas del último ascenso y de la pasada década. Diestra de oro. ‘Boom boom’ Alemán le apodan en Naciente. Tocó el cielo y el infierno. Jamás pasó desapercibido –llegó a un stage de julio en el Don Gregory con dos bolsas de Hiperdino–.

Creo que dejé huella e hice feliz a muchos, gente mayor, niños... Dos ascensos con Las Palmas y que el gol de Anoeta fuese crucial, me vale. Solo he tratado de ser honrado. Pero ese tanto marcó antes y un después en la historia reciente de la UD. Lo demás, ahí quedará. Percibo ese cariño tremendo de la gente y me emociona. Con eso me vale.

Viera es el líder de la UD actual de Pimienta. El ‘21’ aseveró que el equipo de la 14-15 era «más perro», que contaba con más veteranía que el actual. ¿Ve a Las Palmas de la 22-23 carente de Culios, Valerones, Aythamis o figuras de rango?

Comparar es un error. Aquella plantilla supo competir en los momentos que había que competir y ahí están los resultados. La UD actual, a falta de cinco jornadas ligueras, necesita hacer eso, se tienen que atrever. Tienen que echarse el equipo a la espalda más de uno, entre todos conjurarse para conseguir el objetivo. Si han llegado hasta aquí de la forma en la que han llegado, con tantas semanas al frente de la tabla, tienen que ser capaces de seguir haciéndolo. Queda lo más bonito, que es vivir un ascenso con la UD.

¿Ve a Viera un poco solo? El ‘21’ ejerce de líder, capitán, principal recurso ofensivo, motivador...No es mucha responsabilidad para un jugador.

Pues quizás, sí. Es un error. La responsabilidad es de todos. Del cuerpo técnico, de los jugadores, de los directores deportivos...Todos deben aportar. Centrarlo y cargarlo todo en un solo jugador, es un gran error.

Los amarillos suman una victoria en las últimas ocho jornadas. ¿Se cargaría Pimienta en busca de un revulsivo?

No. Estamos en la situación en la que estamos porque Pimienta nos ha traído hasta aquí. Nos ha ilusionado a todos con el carrerón que hizo el año pasado jugando un playoff con una remontada imposible [nueve victorias y dos empates en el cierre liguero]. Quedando cinco jornadas, no se puede pasar por la cabeza de nadie. Hay que confiar en su figura hasta final de temporada. Está capacitado para seguir y dar más de lo que está ofreciendo en este momento. Lo veo capacitado para conquistar algo muy grande.

Vístase de pitoniso. ¿Apuesta por el ascenso pío pío?

Sí claro, apuesto ciegamente. Somos uno de los firmes candidatos y lo vamos a lograr. Si no, sería una batacazo. El equipo está capacitado para ello. Restan cinco partidos y hay que afrontarlos como finales. No queda otra.

En la 2014-15 tras caer ante el Leganés en la recta final, el mando lo tomaron los veteranos y Herrera dio un paso al costado. Ese asesoramiento resultó clave para conquistar el ascenso. ¿Cómo lo recuerda?

No es que el míster diese un paso al lado, Herrera sabía que tenía mucha gente de carácter y con un gran conocimiento en este tipo de eliminatorias por jugar en Primera. Es un extra más. Te lo juegas todo por pequeños detalles. Yo ya había disputado cuatro playoff consecutivos y llegaba el quinto (2015) con la UD [estaba de baja por un lesión en el hombro]. Valerón, por su parte, regresó a Gran Canaria con un bagaje de muchos años en Primera. También había subido. Ángel López tenía paso por Liga de Campeones con el Villarreal. Luego Momo y Aythami Artiles sabían lo que era subir con el Deportivo, Xerez o Betis. Nos tenemos que ayudar y apoyar, estar juntos.

Herrera fue inteligente y se dejó asesorar. ¿Sería productivo que lo hiciese Pimienta?

Sí claro, el entrenador tiene que escuchar. No puedes ser autoritario en este momento de la temporada. Hay una idea, llevarla a cabo y los jugadores tienen que salir a morir. El míster tiene que escuchar a los jugadores porque al final, se trata de sacar los puntos con el trabajo de todos.

¿Se arrepiente en algo de su carrera? Borraría algo.

No.

¿De rechazar propuestas de Primera? El Espanyol llamó a su puerta y le puso un gran contrato sobre la mesa.

No me arrepiento de nada. Todos mis pasos fueron firmes y con decisiones recapacitadas. No me achaco ni me arrepiento de nada. Estuve donde quise estar, por ‘h’ o por ‘b’ sucedieron cosas por el camino. Al final las asumes y aprendes. Mi carrera fue larga y estoy satisfecho. Ojalá me recuerden por mis goles [40 de amarillo] y por haber hecho felices a muchos seguidores. Yo también soy forofo de la UD que es el equipo de todos. Tenemos que alentar y estar a tope con los de Pimienta. Es el momento de arrimar el hombro; podemos subir.

¿Le haría ilusión un homenaje con el grupo sevillano Los del Río como Valerón en 2016?

No, eso está en el tejado de la UD y los dirigentes. Sé lo que hice por el club y los momentos que pasamos. Desde los 14 años mamé todos los principios y la historia de un club tan grande. Cosas buenas y malas. Aprender y competir. Gracias, fútbol.