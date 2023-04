Kirian: casi cuatro meses de entrenos sin premio

Kirian Rodríguez suma ya casi cuatro meses de entrenamientos con el grupo y aún no ha tenido el premio de debutar esta temporada tras superar un cáncer que le impidió tener ficha en la primera vuelta del campeonato. Su primera convocatoria fue el pasado 11 de febrero en la cita frente al Lugo, el primero de 11 partidos en los que no disputó un sólo minuto. En nueve de ellos se quedó en el banquillo; en los otros dos, ni siquiera entró en la lista. La explicación de Xavi García Pimienta, en resumen, es que no está para competir; la del entorno del jugador, en cambio, es que alcanzó un nivel óptimo para jugar desde hace al menos un mes y medio. Sea como fuere, el de Candelaria sigue inédito y su presencia sobre el césped en las últimas cinco jornadas es una incógnita.

El centrocampista comenzó a trabajar junto al resto de sus compañeros en la última semana de diciembre del año pasado, si bien su incorporación sería progresiva. Dos semanas después, ya en enero, anunció oficialmente que había superado el linfoma de Hodgkin que le habían diagnosticaso en julio de 2022, en pleno inicio de la pretemporada. Ese mismo día recibió el alta y según fuentes cercanas al futbolista su nivel en las sesiones era cada vez mejor, incluso por encima de lo normal en alguien que acababa de superar una enfermedad como la que sufrió.

Lo reconoció el propio entrenador en su comparecencia previa al partido de Burgos. «Kirian está muy bien, hace todo lo que hace el equipo y cada día está más en forma. Lo difícil es ponerse con el grupo. Kirian está en ese proceso, acorta plazos y está muy cerca», comentó el barcelonés el pasado 4 de febrero.

Justo después fue cuando el técnico, con la aprobación del coach Richi Serrés, citó por primera vez al tinerfeño, ovacionado por la grada, como cada minnuto 20 de los encuentros anteriores en Siete Palmas, en el choque ante el cuadro lucense.

Sin embargo, pasaron las semanas y Kirian seguía sin jugar, ni siquiera un rato. Dos meses después desapareció de la convocatoria sel partido que la UD perdió frente al Oviedo a principios de abril y García Pimienta volvió a ser cuestionado por el centrocampista. «Ha ido de menos a más clarísimamente y llegó un momento en que yo creía que iba a estar cerca del equipo. Ya está dentro, lo que pasa es que ahora tengo muchísimos jugadores para jugar. En estos momentos es un jugador más y tiene muchísima competencia. Nos estamos jugando mucho y por desgracia para él hay otros compañeros que están muchísimo más rodados y por eso he decidido que no se vistiese», explicó.

Si citó, por contra, a Vitolo, que llevaba sin jugar desde principios de diciembre y acumulaba menos entrenamientos que Kirian con el grupo. El grancanario, incluso, participó la jornada siguiente en Granada, donde fue expulsado y donde el de Candelaria regresó a la citación, una más, como la del sábado pasado en la visita del Levante.

El asunto es que no juega y no parece que vaya a hacerlo porque suma ya casi cuatro meses de entrenamientos y aún no ha recibido el premio de al menos debutar. Para más misterio, su caso es muy distinto al de otros deportistas que padecieron un cáncer.

Sin ir más lejos, la tenista Carla Suárez sufrió el mismo linfoma de Hodgkin en 2020. Tras siete meses de quimioterapia, el 21 de abril de 2021 anunció que lo había superado. Menos de un mes y medio después, la grancanaria, participaba nada más y nada meos que en Roland Garros, donde incluso ganó un set a la estadounidense Sloane Stephens (3-6, 7-6 y 6-4). Por cuestiones obvias, no estaba a su mejor nivel, pero compitió, y sola.

Más cercano fue el caso de Sébantien Haller, delantero del Borussia Dortmund que padeció un cáncer de testículo que anunció el 19 de julio del año pasado, antes que Kirian. El 2 de enero entrenó por primera vez y sólo 20 días después se estrenó en el curso. Su participación fue progresiva: dos suplencias hasta que recuperó la titularidad.

Kirian, por su parte, no pide tanto. Desde su entorno aseguran que más allá de que cada caso es espcífico, por lo que no entran en comparaciones, el tinerfeño está para jugar al menos algo. Entiende que, después de haber completado casi cuatro meses de entrenamientos, sólo mediante la suma de minutos en competición podrá coger el rodaje necesario para volver a ser importante para el equipo. Lo fue el año paso, cuando García Pimienta le puso en el once inicial en todos los encuentros de la remontada. Por la peculiaridad de este curso no habrá tenido el mismo rol, pero cree estar listo para aportar.

Ante el Villarreal B, el 14-M

Ya hay día y hora para el penúltimo partido de la UD Las Palmas en el Gran Canaria en la presente temporada: el domingo 14 de mayo a las 20.00 horas y el rival será el Villarreal B, que no se juega nada. Se trata de un encuentro correspondiente a la jornada 40, en la que el Granada recibirá al descendido Lugo y el Levante al Ibiza, a punto de descender, para abrir y cerrar, respectivamente, la antepenúltima fecha. Ese mismo domingo, el Eibar visitará al Racing y el Alavés al Albacete, antes de que el cuadro de García Pimienta inicie su duelo. Así, la UD ya conoce que jugará este domingo en Zaragoza (20.00 horas), el lunes de 8 de mayo en Eibar (20.00) y el domingo siguiente contra el filial del submarino. Quedará por delante las citas contra el Cartagena y el Alavés, presumiblemente en horario unificado. | P. F.