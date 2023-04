El valor del trabajo bien hecho y una amplia disertación sobre el esmero de Kirian Rodríguez, aún sin minutos en este curso liguero de los récords. En plena caída libre -una victoria en ocho jornadas-, para García Pimienta su futuro no es asunto de debate. El domingo, desde las 20.00 horas (Movistar Vamos), llega la hora de la verdad en un duelo en La Romareda ante el Real Zaragoza con aires de finalísima. "Nos jugamos las castañas".

Se le preguntó si se sentía cuestionado, debido a la mala dinámica de resultados, recordó que en la sala de prensa, solo hace unos meses se pedía su renovación a los cuatro vientos. "Usted era el que me preguntaba mucho por la renovación, que quiere que me quede o no...Esta es la grandeza o la crueldad del fútbol, si las cosas van bien, todo es muy bonito. Y si no es así, pues pasa todo lo contrario; tranquilidad absoluta, a mí nadie del club me ha dicho absolutamente nada...La gran ventaja que tengo yo, es que aquí están todos los días Luis Helguera y el presidente Miguel Ángel Ramírez, me conocen perfectamente, saben cuánto trabajo, cómo me relaciono, independientemente de los resultados, hay un trabajo detrás. Hay una persona que analiza el tiempo que empleo y cómo me dedico a esto, tanto yo como mi staff. Cuando las cosas no van tan bien, se analiza el por qué. De esto no hay ninguna duda pero al final, todos los entrenadores vivimos de los resultados".

En relación a por qué no había debutado Kirian Rodríguez, en esta fase de dudas y ausencias de victorias, confirma un nuevo avance del atacante de La Candelaria. Vitolo contó con minutos ante el Granada, tras lesionarse en diciembre. "Es diferente la situación de Kirian con la de Vitolo. Juega de interior o de pivote, no ha tenido una lesión típica de fútbol [superó un cáncer]. Está haciendo un esfuerzo brutal, cada día que pasa está mejor (...) Pero nos estamos jugando mucho, cuando sea útil, entrará. Hubiese sido muy fácil haberle dado diez minutos, pero no lo he considerado. No porque no se lo mereciese, buscaba lo mejor para el grupo. Lo que hace Kirian tiene un mérito exagerado, ahora sí está cerca de ser un jugador más. Le faltará 'ritmo de partido'. Le hemos añorado, ya saben lo importante que fue para mí el año pasado [fue un mimbre crucial para alcanzar el playoff]. Fue de los más importantes y marcó goles decisivo. No le cargaremos la responsabilidad, cuando esté al 100% tendrá su momento".

Redoblar la exigencia

El partido de las castañas. Para Pimienta, llega el pulso más importante de la temporada en el feudo maño. "Jugamos fuera de casa y volvemos a considerar que es el partido más importante, con mucha diferencia, de la temporada". Aplaude la reacción ante el Levante: "Dimos un paso adelante, no en juego, sino en mucho compromiso, actitud y en la lucha por cada balón hasta el último minuto siendo nosotros. Hay que mantenerlo en Zaragoza".

Desvela alguna pista de su revolución para acabar con la maldición en La Romareda, no se gana desde 2015. "En función de quién juegue, el equipo tiene que hacer otras cosas por el perfil que tienen los jugadores. A día de hoy tengo claro qué es lo que quiero (...) No es un tema de sistema".

Para Pimienta, no hay término medio. "Hace dos o tres meses se habla del récord y ahora mira. El fútbol es así. Pero cuando las cosas han ido bien he sido realista. Tenemos tantos puntos y quedan tantas jornadas, desde la calma. Y es ahora cuando nos jugamos las castañas, dentro de dos jornadas, miraremos hacia dónde vamos. A ver qué pasa. Llevamos ocho partidos que las cosas no están saliendo bien. Pues, a trabajar como el que más. Si los jugadores quieren y el club confía, tras una semana perfecta de normalidad, imaginen si no voy a querer", concluyó sobre la dinámica del gran socavón.